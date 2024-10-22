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Сколько дорог отремонтировано в ДНР - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Сколько дорог отремонтировано в ДНР
Сколько дорог отремонтировано в ДНР - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Сколько дорог отремонтировано в ДНР
В Донецкой Народной Республике отремонтировано больше 1 500 километров дорог и 28 мостов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T21:41
2024-10-22T21:41
марат хуснуллин
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике отремонтировано больше 1 500 километров дорог и 28 мостов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой ДНР Денисом ПушилинымПо его словам, почти месяц назад, во время рабочей поездки в регион он поручил руководству региона проработать программу развития республики на три и шесть лет.Кроме того, в ДНР порядка 440 промышленных предприятий, из которых сейчас работают более 265. Участниками свободной экономической зоны стали 75 компаний, уточнил он.Также в ходе встречи были затронуты темы обновления жилой и социальной инфраструктуры, сферы ЖКХ.Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Федеральный центр в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе РоссииОт Симферополя до Норильска: сколько дорог отремонтировано в КрымуВ Крыму отремонтировали 63 км дорог на границе с Херсонской областью
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марат хуснуллин, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, ремонт дорог
Сколько дорог отремонтировано в ДНР

В ДНР уже отремонтировано более 1 500 км дорог и 28 мостов – Хуснуллин

21:41 22.10.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСтроительство дорог
Строительство дорог
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике отремонтировано больше 1 500 километров дорог и 28 мостов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным
По его словам, почти месяц назад, во время рабочей поездки в регион он поручил руководству региона проработать программу развития республики на три и шесть лет.

"Сегодня Денис Пушилин доложил о первых результатах. Один из приоритетов – дорожная инфраструктура. В ДНР уже отремонтировано более 1 500 км дорог и 28 мостов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в ДНР порядка 440 промышленных предприятий, из которых сейчас работают более 265. Участниками свободной экономической зоны стали 75 компаний, уточнил он.
Также в ходе встречи были затронуты темы обновления жилой и социальной инфраструктуры, сферы ЖКХ.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Федеральный центр в следующем году выделит 2,5 миллиарда рублей на восстановление спортивной инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
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Марат ХуснуллинДенис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииРемонт дорог
 
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