https://crimea.ria.ru/20241027/udar-izrailya-po-iranu-v-chem-svyaz-s-vyborami-v-ssha-1141371157.html

Удар Израиля по Ирану: в чем связь с выборами в США

Удар Израиля по Ирану: в чем связь с выборами в США - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Удар Израиля по Ирану: в чем связь с выборами в США

Израиль совершенно вышел из-под контроля Вашингтона и сегодня пользуется периодом безвластия в США, чтобы раскачать ситуацию на Ближнем Востоке. Такое мнение... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T07:38

2024-10-27T07:38

2024-10-27T07:38

эксклюзивы риа новости крым

политика

сша

выборы

выборы президента сша

израиль

обострение ситуации в израиле

иран

мнения

дмитрий дробницкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0d/1125347583_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96b87f10af5f7d4bfd41b869f760d975.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Израиль совершенно вышел из-под контроля Вашингтона и сегодня пользуется периодом безвластия в США, чтобы раскачать ситуацию на Ближнем Востоке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя связь новых ударов по Ирану и выборов в Америке.Ранее в субботу в иранском парламенте высказали мнение, что одной из целей очередного удара Израиля по Ирану этим утром может быть попытка тем самым повлиять на выборы президента США, чтобы помочь выиграть их республиканцу Дональду Трампу.Что касается подобного рода "помощи" Израиля Трампу, то считать так нет оснований, считает американист."Когда говорят, что Трамп произраильский президент, то это очень условно так. Ему крайне неудобно, что Израиль имеет такое огромное политическое влияние в США. Ему крайне неудобен этот политический режим в Израиле. Потому что Трамп считает, что выполнил все обязательства по отношению к нему: перенес посольство в Иерусалим, признал Голанские высоты за Израилем. А они говорят: "Нет, ты нам по жизни должен, и завтра еще принесешь деньги", – прокомментировал Дробницкий.С отношениями между левоцентристской демократической партией США и правительством Израиля дела обстоят еще хуже, добавил политолог.Более того, все сейчас сильно раздражены, что Америка вынуждена была втянуться в этот конфликт на Ближнем Востоке. Поэтому какой бы президент ни был в Белом доме с 20 января 2025 года после инаугурации, Израиль останется большой проблемой для США, и выборы здесь ни при чем, считает политолог."Проблема в том, что Израиль для США – выделенный клиент на Ближнем Востоке и фактически последний, но его правительство не слушается. Оно делает что хочет и просто плюет на Вашингтон. Помощь ему дают, потому что не могут не давать. Но реально отдавить мозоли Нетаньяху не могут. Так что это раздражающий фактор для любой американской администрации", – сказал Дробницкий.Единственная связь, которую можно отметить между выборами в США и эскалацией на Ближнем Востоке, это то, что "Израиль пользуется моментом - абсолютной слабостью Вашингтона", подчеркнул американист."Пик его ожиданий – втащить США в войну против Ирана, что, я думаю, вряд ли получится. А вот задача более реалистичная, чтобы США одобряли постфактум любое действие Израиля на Ближнем Востоке. И пока это удается", – заключил эксперт.В ночь на субботу Израиль атаковал несколько военных центров Ирана. ЦАХАЛ заявил, что массированная атака была осуществлена в рамках ответа на удары по еврейскому государству 1 октября. В СМИ со ссылкой на представителей Армии обороны Израиля сообщили, что операция получила кодовое название "Дни покаяния".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны – Путин Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь В США демократы готовят массовую фальсификацию выборов – сенатор

сша

израиль

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, выборы, выборы президента сша, израиль, обострение ситуации в израиле, иран, мнения, дмитрий дробницкий