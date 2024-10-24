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Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны – Путин

Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны – Путин - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны – Путин

Очередной виток израильско-палестинского противостояния привел к распространению боевых действий на другие страны Ближнего Востока и обострению отношений между... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T12:19

2024-10-24T12:19

2024-10-24T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Очередной виток израильско-палестинского противостояния привел к распространению боевых действий на другие страны Ближнего Востока и обострению отношений между Израилем и Ираном, что ставит весь регион на грань полномасштабной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Казани на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"."Очередной виток израильско-палестинского противостояния стал одним из самых кровопролитных в длинной череде столкновений… Начавшиеся год назад в секторе Газа боевые действия распространились и на Ливан, оказались затронуты и другие страны региона, резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставить весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны", - сказал российский лидер.Путин констатировал, что в результате боев в секторе Газа уже погибло более 40 тысяч человек, большинство из которых – мирные жители. При этом Россия всегда выступала и выступает против любых террористических проявлений, подчеркнул он. Москва всегда стремилась внести свой весомый вклад в стабилизацию на Ближнем Востоке, поэтому с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС активно включилась в усилия по урегулированию, напомнил глава государства.Президент РФ отметил, что "неотложной задачей является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте"."Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания. Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что в прямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем", - указал Путин.Он добавил, что "исправление исторической несправедливости по отношению к палестинскому народу" может дать гарантию мира на Ближнем Востоке.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.В столице Татарстана проходит пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс". Во встрече принимают участие лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов ряда международных организаций. Формат предполагает обсуждение важных глобальных вопросов, среди которых экономическое развитие, борьба с бедностью и терроризмом, изменение климата, поставки продовольствия. Особое внимание будет уделено ситуации на Ближнем Востоке. Заседание разбито на две части: сначала пройдет рабочая пленарная сессия, затем – обсуждение за обеденным столом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство ХанииСША поставили Израилю ультиматум из-за сектора ГазаТеракт в Израиле: один человек погиб и более десяти пострадали

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