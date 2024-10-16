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Серия взрывов прогремела на Западной Украине и в Киевской области

Серия взрывов прогремела на Западной Украине и в Киевской области - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Серия взрывов прогремела на Западной Украине и в Киевской области

Ночью и утром в среду в ряде регионов Украины, в том числе на Западной Украине и в Киевской области, прогремели взрывы, сообщают СМИ и местные власти. РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T08:54

2024-10-16T08:54

2024-10-16T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Ночью и утром в среду в ряде регионов Украины, в том числе на Западной Украине и в Киевской области, прогремели взрывы, сообщают СМИ и местные власти.Сигналы воздушной тревоги на большей части украинской территории звучат с вечера вторника.Взрывы были слышны в районе Тернополя, в Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Кроме того, громко было на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области. По данным руководства местной администрации, там поврежден объект критической инфраструктуры.Также украинские Telegram-каналы сообщили о том, что во Львове ночью сгорело здание автобусного завода. По их данным, во время пожара в городе были слышны взрывы, однако воздушную тревогу не объявляли.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей УкраиныВзрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях Украины

украина

киевская область

тернополь

харьковская область

черкасская область

черниговская область

херсонская область

львов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, новости, киевская область, тернополь, харьковская область, черкасская область, черниговская область, херсонская область, львов