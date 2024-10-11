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Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины

Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Серия взрывов прогремела в Киеве и ряде областей Украины

В Киеве и ряде украинских областей в ночь на пятницу прогремели взрывы. В регионах вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T08:29

2024-10-11T08:29

2024-10-11T08:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Киеве и ряде украинских областей в ночь на пятницу прогремели взрывы. В регионах вспыхнули пожары, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщают местные власти.В столице Украины более трех часов звучали сирены воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах. По данным Telegram-канала Киевской городской военной администрации, над областью утром также работают системы ПВО.В подконтрольных Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров. По региону нанесено 474 удара. Всего поступило 110 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры, отметил он.В Николаеве вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.Также громко было в Черкасской области.Накануне главы украинских регионов сообщали о пожарах в административно-производственных зданиях и на объектах инфраструктуры. В частности, были повреждены объекты на подконтрольной ВСУ части Запорожской и Одесской областей и в других районах.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв прогремел в порту ОдессыДва военных аэродрома поражены на УкраинеНа Украине горят объекты инфраструктуры

украина

киев

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николаев

черкасская область

киевская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, запорожье, николаев, черкасская область, киевская область, в мире, взрыв, новости