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Взрыв прогремел в порту Одессы - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Взрыв прогремел в порту Одессы
Взрыв прогремел в порту Одессы - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Взрыв прогремел в порту Одессы
В порту Одессы взрывами повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T06:51
2024-10-08T06:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В порту Одессы взрывами повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.Кипер отметил, что это уже второй за несколько дней инцидент.По данным РИА Новости, удары были нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске в момент разгрузки.Накануне в четырех подконтрольных Киеву областях Украины взрывами были разрушены объекты критической инфраструктуры. Громко было в Киеве, подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, Днепропетровской области и в Чернигове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбыДва военных аэродрома поражены на Украине"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области
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украина, одесса, одесская область, взрыв, в мире, новости
Взрыв прогремел в порту Одессы

В Одесском порту прогремел взрыв

06:51 08.10.2024 (обновлено: 06:52 08.10.2024)
 
© AP Photo Pavlo PetrovПожар в Одессе (Украина)
Пожар в Одессе (Украина) - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo Pavlo Petrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В порту Одессы взрывами повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
"Атакована Одесса... Целью стала припортовая инфраструктура, есть попадание в судно под флагом Палау", - написал он в Telegram.
Кипер отметил, что это уже второй за несколько дней инцидент.
По данным РИА Новости, удары были нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске в момент разгрузки.
Накануне в четырех подконтрольных Киеву областях Украины взрывами были разрушены объекты критической инфраструктуры. Громко было в Киеве, подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, Днепропетровской области и в Чернигове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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