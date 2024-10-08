https://crimea.ria.ru/20241008/vzryvy-progremeli-v-portu-odessy-1140915157.html

Взрыв прогремел в порту Одессы

Взрыв прогремел в порту Одессы - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Взрыв прогремел в порту Одессы

В порту Одессы взрывами повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T06:51

2024-10-08T06:51

2024-10-08T06:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В порту Одессы взрывами повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.Кипер отметил, что это уже второй за несколько дней инцидент.По данным РИА Новости, удары были нанесены по Одесскому порту и порту в Ильичевске в момент разгрузки.Накануне в четырех подконтрольных Киеву областях Украины взрывами были разрушены объекты критической инфраструктуры. Громко было в Киеве, подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, Днепропетровской области и в Чернигове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ разбили речную переправу ВСУ в Харьковской области ударом авиабомбыДва военных аэродрома поражены на Украине"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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