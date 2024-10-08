https://crimea.ria.ru/20241008/na-ukraine-goryat-obekty-infrastruktury-1140921849.html

На Украине горят объекты инфраструктуры

На Украине горят объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 08.10.2024

На Украине горят объекты инфраструктуры

На Украине горят административно-производственные здания и объекты инфраструктуры, сообщают главы местных администраций. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T10:56

2024-10-08T10:56

2024-10-08T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. На Украине горят административно-производственные здания и объекты инфраструктуры, сообщают главы местных администраций.На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры, о чем сообщил назначенный Киевом руководитель областной госадминистрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.По его словам, за сутки в регионе прогремело 392 взрыва, из-за чего повреждены объекты инфраструктуры.В Одесской области, по сообщениям местных властей, минувшей ночью также было повреждено административно-производственное здание.Ранее во вторник в порту Одессы взрывами была повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно.Административное здание также было повреждено и на территории Херсонской области, подконтрольной киевскому режиму, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.Пожары также полыхали ночью в Днепропетровской области, возле Никополя, сообщил руководитель региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.Накануне в четырех подконтрольных Киеву областях Украины взрывами были разрушены объекты критической инфраструктуры. Громко было в Киеве, подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, Днепропетровской области и в Чернигове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской областиДва военных аэродрома поражены на УкраинеВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, новости, одесская область, херсонская область, запорожская область, инфраструктура