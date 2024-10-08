https://crimea.ria.ru/20241008/rnkb-stal-generalnym-partnerom-zelenogo-festivalya-1140925300.html
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля - РИА Новости Крым, 08.10.2024
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) стал генеральным партнером Зеленого фестиваля, который состоится 19 октября на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком,... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T13:27
2024-10-08T13:27
2024-10-08T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) стал генеральным партнером Зеленого фестиваля, который состоится 19 октября на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком, сообщает пресс-служба кредитной организации.Мероприятия банка пройдут под слоганом "С любовью к крымской природе".Кроме того, для участников будут организованы три тематические локации: творческая фотозона; лаунж-зона и спортивно-интерактивная площадка, говорится в сообщении.В этом году, до 10 октября, регистрация на фестиваль доступна для участников всех возрастов — внести свой вклад в озеленение Крыма может любой, даже самый юный желающий.
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), крым, судак, зеленый фестиваль, новости крыма
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) стал генеральным партнером Зеленого фестиваля, который состоится 19 октября на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Мероприятия банка пройдут под слоганом "С любовью к крымской природе".
В рамках Зеленого фестиваля волонтеры РНКБ проведут серию творческих мастер-классов, высадят 50 саженцев акации и платанов в бухте Капсель, а также примут участие в цветочном свопе Зеленого фестиваля (мероприятие для обмена растениями).
Кроме того, для участников будут организованы три тематические локации: творческая фотозона; лаунж-зона и спортивно-интерактивная площадка, говорится в сообщении.
В этом году, до 10 октября, регистрация на фестиваль доступна для участников всех возрастов — внести свой вклад в озеленение Крыма может любой, даже самый юный желающий.