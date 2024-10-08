https://crimea.ria.ru/20241008/rnkb-stal-generalnym-partnerom-zelenogo-festivalya-1140925300.html

РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля

РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля - РИА Новости Крым, 08.10.2024

РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) стал генеральным партнером Зеленого фестиваля, который состоится 19 октября на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком,... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T13:27

2024-10-08T13:27

2024-10-08T13:27

рнкб (пао)

крым

судак

зеленый фестиваль

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) стал генеральным партнером Зеленого фестиваля, который состоится 19 октября на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком, сообщает пресс-служба кредитной организации.Мероприятия банка пройдут под слоганом "С любовью к крымской природе".Кроме того, для участников будут организованы три тематические локации: творческая фотозона; лаунж-зона и спортивно-интерактивная площадка, говорится в сообщении.В этом году, до 10 октября, регистрация на фестиваль доступна для участников всех возрастов — внести свой вклад в озеленение Крыма может любой, даже самый юный желающий.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, судак, зеленый фестиваль, новости крыма