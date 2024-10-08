Рейтинг@Mail.ru
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241008/rnkb-stal-generalnym-partnerom-zelenogo-festivalya-1140925300.html
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля - РИА Новости Крым, 08.10.2024
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) стал генеральным партнером Зеленого фестиваля, который состоится 19 октября на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком,... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T13:27
2024-10-08T13:27
рнкб (пао)
крым
судак
зеленый фестиваль
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140925185_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cd96f3ec98f03c6654118ace394754c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) стал генеральным партнером Зеленого фестиваля, который состоится 19 октября на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком, сообщает пресс-служба кредитной организации.Мероприятия банка пройдут под слоганом "С любовью к крымской природе".Кроме того, для участников будут организованы три тематические локации: творческая фотозона; лаунж-зона и спортивно-интерактивная площадка, говорится в сообщении.В этом году, до 10 октября, регистрация на фестиваль доступна для участников всех возрастов — внести свой вклад в озеленение Крыма может любой, даже самый юный желающий.
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140925185_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9b49c10434404efa9e115c7124e63353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), крым, судак, зеленый фестиваль, новости крыма
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля

РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля

13:27 08.10.2024
 
© Фото пресс-службы банка РНКБРНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
© Фото пресс-службы банка РНКБ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) стал генеральным партнером Зеленого фестиваля, который состоится 19 октября на территории арт-кластера "Таврида" под Судаком, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Мероприятия банка пройдут под слоганом "С любовью к крымской природе".
В рамках Зеленого фестиваля волонтеры РНКБ проведут серию творческих мастер-классов, высадят 50 саженцев акации и платанов в бухте Капсель, а также примут участие в цветочном свопе Зеленого фестиваля (мероприятие для обмена растениями).
Кроме того, для участников будут организованы три тематические локации: творческая фотозона; лаунж-зона и спортивно-интерактивная площадка, говорится в сообщении.
В этом году, до 10 октября, регистрация на фестиваль доступна для участников всех возрастов — внести свой вклад в озеленение Крыма может любой, даже самый юный желающий.
РНКБ (ПАО)КрымСудакЗеленый фестивальНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Почти две тысячи боевиков потеряла Украина за сутки
13:27На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ
13:27РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
13:19Часть Феодосии осталась без света
13:06Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуируют еще один микрорайон
12:41В Крыму будут заочно судить обвиняемого в убийстве 10-летней давности
12:13"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине
12:10Еще два населенных пункта освобождены в Донбассе
11:58В Феодосии развернули два сборных пункта для эвакуации жителей из зоны ЧС
11:50В Харькове после серии взрывов начался масштабный пожар на предприятии
11:32В Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину
11:23Хлопки на Южном берегу Крыма – что происходит
11:13Дрон-камикадзе атаковал машину с семейной парой в Шебекино - оба ранены
10:56На Украине горят объекты инфраструктуры
10:48Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале
10:37Пожар в Феодосии – что происходит вокруг пылающей нефтебазы
10:11Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Феодосии
10:00Из-за ЧС на Феодосийской нефтебазе в пригороде перебои с водой
09:53В Феодосии обновили схему проезда автобуса в объезд горящей нефтебазы
09:46Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ялте
Лента новостейМолния