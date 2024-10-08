https://crimea.ria.ru/20241008/v-rossii-razrabotali-vaktsinu-ot-likhoradki-marburg-1140930751.html

В России разработали вакцину от лихорадки Марбург

В России разработали вакцину от лихорадки Марбург - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В России разработали вакцину от лихорадки Марбург

Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург, которая после доклинических исследований показала свою эффективность, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T16:09

2024-10-08T16:09

2024-10-08T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург, которая после доклинических исследований показала свою эффективность, сообщили в пресс-службе ведомства.По информации ведомства, исследования показали, что вакцина является безопасной и эффективной. Сейчас идет подготовка документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний, добавили в Роспотребнадзоре.Ранее в ведомстве опровергли информацию о том, что вирусом Марбург можно заразиться при употреблении в пищу бананов. По данным старшего научного сотрудника отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марата Макенова, вирус погибает за время транспортировки экзотических фруктов.В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно-опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек, заявили ранее во Всемирной организации здравоохранения. По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания.Риск заражения вирусом Марбург в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в регион не стоит, сказала в беседе с РИА Новости Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяна Одинец.При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241008/infektsiya-na-bananakh-mozhno-li-zarazitsya-likhoradkoy-marburg-cherez-frukty-1140915873.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспотребнадзор, вакцина, вирус марбург, общество, здравоохранение в россии, новости