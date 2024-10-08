В России разработали вакцину от лихорадки Марбург
Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург
© РИА Новости КрымВакцина в шприце
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор разработал вакцину от лихорадки Марбург, которая после доклинических исследований показала свою эффективность, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, исследования показали, что вакцина является безопасной и эффективной. Сейчас идет подготовка документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее в ведомстве опровергли информацию о том, что вирусом Марбург можно заразиться при употреблении в пищу бананов. По данным старшего научного сотрудника отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марата Макенова, вирус погибает за время транспортировки экзотических фруктов.
В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно-опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек, заявили ранее во Всемирной организации здравоохранения. По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания.
Риск заражения вирусом Марбург в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в регион не стоит, сказала в беседе с РИА Новости Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяна Одинец.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет.
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