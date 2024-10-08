https://crimea.ria.ru/20241008/infektsiya-na-bananakh-mozhno-li-zarazitsya-likhoradkoy-marburg-cherez-frukty-1140915873.html

Инфекция на бананах: можно ли заразиться лихорадкой Марбург через фрукты

Инфекция на бананах: можно ли заразиться лихорадкой Марбург через фрукты - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Инфекция на бананах: можно ли заразиться лихорадкой Марбург через фрукты

Вирус Марбург погибает за время транспортировки экзотических фруктов, поэтому заражение после употребления их в пищу исключено. Об этом заявил старший научный... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T08:37

2024-10-08T08:37

2024-10-08T08:37

вирус марбург

общество

роспотребнадзор

здоровье

фрукты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вирус Марбург погибает за время транспортировки экзотических фруктов, поэтому заражение после употребления их в пищу исключено. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.Ранее в СМИ появились сообщения о возможности заражения лихорадкой Марбург через бананы.Опасный вирус передается через близкий контакт с заболевшим человеком или биологическими жидкостями инфицированных животных или людей, уточнил эксперт.По его словам, инкубационный период для Марбурга максимально составляет 21 день, но чаще всего заболевание проявляется на 6-14 день. Первые симптомы болезни: недомогание, повышение температуры, боль в животе, головная боль, спустя некоторое время могут появиться геморрагические признаки - кровоточивость, кровавая рвота, сыпь на теле, пояснил Макенов.В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно-опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек, заявили ранее во Всемирной организации здравоохранения. По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания.Риск заражения вирусом Марбург в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в регион не стоит, сказала в беседе с РИА Новости Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяна Одинец.При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рискахКомары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в КрымуВ Крыму выявили случаи лихорадки Западного Нила

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вирус марбург, общество, роспотребнадзор, здоровье, фрукты, новости