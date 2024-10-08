https://crimea.ria.ru/20241008/infektsiya-na-bananakh-mozhno-li-zarazitsya-likhoradkoy-marburg-cherez-frukty-1140915873.html
Инфекция на бананах: можно ли заразиться лихорадкой Марбург через фрукты
Инфекция на бананах: можно ли заразиться лихорадкой Марбург через фрукты - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Инфекция на бананах: можно ли заразиться лихорадкой Марбург через фрукты
Вирус Марбург погибает за время транспортировки экзотических фруктов, поэтому заражение после употребления их в пищу исключено. Об этом заявил старший научный... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T08:37
2024-10-08T08:37
2024-10-08T08:37
вирус марбург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вирус Марбург погибает за время транспортировки экзотических фруктов, поэтому заражение после употребления их в пищу исключено. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.Ранее в СМИ появились сообщения о возможности заражения лихорадкой Марбург через бананы.Опасный вирус передается через близкий контакт с заболевшим человеком или биологическими жидкостями инфицированных животных или людей, уточнил эксперт.По его словам, инкубационный период для Марбурга максимально составляет 21 день, но чаще всего заболевание проявляется на 6-14 день. Первые симптомы болезни: недомогание, повышение температуры, боль в животе, головная боль, спустя некоторое время могут появиться геморрагические признаки - кровоточивость, кровавая рвота, сыпь на теле, пояснил Макенов.В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно-опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек, заявили ранее во Всемирной организации здравоохранения. По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания.Риск заражения вирусом Марбург в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в регион не стоит, сказала в беседе с РИА Новости Крым главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяна Одинец.При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рискахКомары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в КрымуВ Крыму выявили случаи лихорадки Западного Нила
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вирус марбург, общество, роспотребнадзор, здоровье, фрукты, новости
Инфекция на бананах: можно ли заразиться лихорадкой Марбург через фрукты
Заразиться вирусом Марбург через экзотические фрукты невозможно - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вирус Марбург погибает за время транспортировки экзотических фруктов, поэтому заражение после употребления их в пищу исключено. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов.
Ранее в СМИ появились сообщения о возможности заражения лихорадкой Марбург через бананы.
"Нет, Марбург не передается через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени", - сказал Макенов РИА Новости.
Опасный вирус передается через близкий контакт с заболевшим человеком или биологическими жидкостями инфицированных животных или людей, уточнил эксперт.
По его словам, инкубационный период для Марбурга максимально составляет 21 день, но чаще всего заболевание проявляется на 6-14 день.
Первые симптомы болезни: недомогание, повышение температуры, боль в животе, головная боль, спустя некоторое время могут появиться геморрагические признаки - кровоточивость, кровавая рвота, сыпь на теле, пояснил Макенов.
В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно-опасного вируса Марбург
, от которого в Африке уже умерли восемь человек, заявили ранее во Всемирной организации здравоохранения. По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания.
Риск заражения вирусом Марбург
в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в регион не стоит, сказала в беседе с РИА Новости Крым
главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяна Одинец.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет
.
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