Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области
Двое детей получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоДвое детей получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Двое детей в Херсонской области получили осколочные ранения от ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По данным губернатора, в результате ракетного удара по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушен частный дом.
"Пострадали два мальчика 2010 и 2012 годов рождения, которые играли в соседнем дворе в момент удара. У них легкие осколочные ранения", – написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, жизни детей ничего не угрожает, их доставили в Скадовскую районную больницу и оказали необходимую помощь.
"Киевский режим в очередной раз демонстрирует свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным городам и селам Херсонщины", – добавил Сальдо.
Ранее украинские боевики обстреляли Новую Каховку, в результате чего пострадала 62-летняя женщина. Также сгорел гараж и автомобиль, доставляющий гуманитарную помощь. Кроме того, в селе Васильевка после обстрела повреждены два частных дома и сгорел легковой автомобиль.
27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: