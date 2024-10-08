Рейтинг@Mail.ru
Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241008/igrali-vo-vremya-ataki-vsu-dvoe-detey-raneny-v-sele-khersonskoy-oblasti-1140929089.html
Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области
Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области
Двое детей в Херсонской области получили осколочные ранения от ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T15:10
2024-10-08T15:10
херсонская область
владимир сальдо
новости
дети
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140929224_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_fbd70d273e988129b21ce8e67e2bbf9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Двое детей в Херсонской области получили осколочные ранения от ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, в результате ракетного удара по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушен частный дом.По данным губернатора, жизни детей ничего не угрожает, их доставили в Скадовскую районную больницу и оказали необходимую помощь."Киевский режим в очередной раз демонстрирует свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным городам и селам Херсонщины", – добавил Сальдо.Ранее украинские боевики обстреляли Новую Каховку, в результате чего пострадала 62-летняя женщина. Также сгорел гараж и автомобиль, доставляющий гуманитарную помощь. Кроме того, в селе Васильевка после обстрела повреждены два частных дома и сгорел легковой автомобиль.27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионера в Херсонской области300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 раненыВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140929224_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8ff0e3a8fd22ed14d52cf745c05f5732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, владимир сальдо, новости, дети, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области

Двое детей получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область

15:10 08.10.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоДвое детей получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область
Двое детей получили осколочные ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Двое детей в Херсонской области получили осколочные ранения от ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По данным губернатора, в результате ракетного удара по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушен частный дом.
"Пострадали два мальчика 2010 и 2012 годов рождения, которые играли в соседнем дворе в момент удара. У них легкие осколочные ранения", – написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, жизни детей ничего не угрожает, их доставили в Скадовскую районную больницу и оказали необходимую помощь.
"Киевский режим в очередной раз демонстрирует свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным городам и селам Херсонщины", – добавил Сальдо.
Ранее украинские боевики обстреляли Новую Каховку, в результате чего пострадала 62-летняя женщина. Также сгорел гараж и автомобиль, доставляющий гуманитарную помощь. Кроме того, в селе Васильевка после обстрела повреждены два частных дома и сгорел легковой автомобиль.
27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ убили пенсионера в Херсонской области
300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 ранены
ВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены
Херсонская областьВладимир СальдоНовостидетиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Путин заявил о росте совокупного ВВП стран Содружества
16:57Пожар на нефтебазе в Феодосии: ситуация сложная, но контролируемая
16:37Россия будет всемерно укреплять сотрудничество со странами СНГ – Путин
16:18Воздушная цель сбита над Севастополем
16:09В России разработали вакцину от лихорадки Марбург
16:01Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:49Ракетная опасность по баллистике объявлена в Севастополе
15:46Качество воздуха у горящей нефтебазы в Феодосии проверил Роспотребнадзор
15:34"Небо и земля": как за 2 года изменилось настроение жителей Херсонщины
15:20"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители
15:10Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном – главные тезисы
15:10Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области
14:48Более 200 боевиков уничтожены в двух провальных атаках на Курскую область
14:43Жителям Феодосии компенсируют потерянное из-за ЧС на нефтебазе имущество
14:38В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбата
14:34Затолкали парня в машину и запугивали ножом – в Ялте задержаны вымогатели
14:09Крымский мост сейчас – растет очередь из Керчи
13:40Почти две тысячи боевиков потеряла Украина за сутки
13:27На Украине уничтожен контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ
13:27РНКБ стал генеральным партнером Зеленого фестиваля
Лента новостейМолния