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Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области

Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Играли во время атаки ВСУ: двое детей ранены в селе Херсонской области

Двое детей в Херсонской области получили осколочные ранения от ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T15:10

2024-10-08T15:10

2024-10-08T15:10

херсонская область

владимир сальдо

новости

дети

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Двое детей в Херсонской области получили осколочные ранения от ракетного удара ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, в результате ракетного удара по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушен частный дом.По данным губернатора, жизни детей ничего не угрожает, их доставили в Скадовскую районную больницу и оказали необходимую помощь."Киевский режим в очередной раз демонстрирует свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным городам и селам Херсонщины", – добавил Сальдо.Ранее украинские боевики обстреляли Новую Каховку, в результате чего пострадала 62-летняя женщина. Также сгорел гараж и автомобиль, доставляющий гуманитарную помощь. Кроме того, в селе Васильевка после обстрела повреждены два частных дома и сгорел легковой автомобиль.27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионера в Херсонской области300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 раненыВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, дети, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу