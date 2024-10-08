https://crimea.ria.ru/20241008/v-novoy-kakhovke-ukrainskie-boeviki-ranili-pozhiluyu-zhenschinu-1140922726.html

В Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину

В Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину

62-летняя жительница города Новая Каховка ранена при атаке украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T11:32

2024-10-08T11:32

2024-10-08T11:32

херсонская область

новая каховка

васильевка

происшествия

обстрелы всу

владимир сальдо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. 62-летняя жительница города Новая Каховка ранена при атаке украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, в селе Васильевка после обстрела повреждены два частных дома и сгорел легковой автомобиль. "Всего же украинские террористы выпустили по мирным жителям левобережья Херсонщины более 40 артиллерийских снарядов", - написал губернатор.Удары наносились по Алешкам, Каховке, Новой Каховке, Таврийску, Горностаевке, Васильевке, Каирам, Корсунке, Новым Лагерям, Райскому.27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионера в Херсонской области300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 раненыВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены

херсонская область

новая каховка

васильевка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, васильевка, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новости