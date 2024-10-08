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В Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину
В Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину - РИА Новости Крым, 08.10.2024
В Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину
62-летняя жительница города Новая Каховка ранена при атаке украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T11:32
2024-10-08T11:32
2024-10-08T11:32
херсонская область
новая каховка
васильевка
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. 62-летняя жительница города Новая Каховка ранена при атаке украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Кроме того, в селе Васильевка после обстрела повреждены два частных дома и сгорел легковой автомобиль. "Всего же украинские террористы выпустили по мирным жителям левобережья Херсонщины более 40 артиллерийских снарядов", - написал губернатор.Удары наносились по Алешкам, Каховке, Новой Каховке, Таврийску, Горностаевке, Васильевке, Каирам, Корсунке, Новым Лагерям, Райскому.27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ убили пенсионера в Херсонской области300 боеприпасов выпущены ВСУ по Херсонщине: один человек погиб и 3 раненыВСУ ударили артиллерией по Херсонщине - трое мирных жителей ранены
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новая каховка, васильевка, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новости
В Новой Каховке украинские боевики ранили пожилую женщину
В Херсонской области во время обстрела ВСУ ранена пенсионерка - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. 62-летняя жительница города Новая Каховка ранена при атаке украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Вчера в результате обстрелов киевских боевиков в Новой Каховке пострадала 62-летняя женщина. Также вместе с гаражом сгорел автомобиль, который использовался для доставки гуманитарной помощи нуждающимся", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в селе Васильевка после обстрела повреждены два частных дома и сгорел легковой автомобиль.
"Всего же украинские террористы выпустили по мирным жителям левобережья Херсонщины более 40 артиллерийских снарядов", - написал губернатор.
Удары наносились по Алешкам, Каховке, Новой Каховке, Таврийску, Горностаевке, Васильевке, Каирам, Корсунке, Новым Лагерям, Райскому.
27 сентября в результате ударов ВСУ по левому берегу Херсонской области были ранены семь мирных жителей
, из них двое получили тяжелые ранения. Пять человек пострадали в Каховке, двое – в селе Васильевка.
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