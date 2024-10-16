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Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине
Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T12:42
2024-10-16T12:42
2024-10-16T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, а также поразили инфраструктуру военного аэродрома и другие военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома", - говорится в сообщенииКроме того, российские войска нанесли удары по двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, а также нефтезаводу, обеспечивавшему топливом украинские войска.Также точными ударами уничтожены установки берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса "С-200".Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 56 беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела на Западной Украине и в Киевской областиВзрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях Украины
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, нефть, беспилотник (бпла, дрон)
Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине
Нефтезавод и предприятие по производству боеприпасов уничтожены на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, а также поразили инфраструктуру военного аэродрома и другие военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома", - говорится в сообщении
Кроме того, российские войска нанесли удары по двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, а также нефтезаводу, обеспечивавшему топливом украинские войска.
Также точными ударами уничтожены установки берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса "С-200".
Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 56 беспилотников.
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