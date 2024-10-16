https://crimea.ria.ru/20241016/neftezavod-i-sklad-bezekipazhnykh-katerov-unichtozheny-na-ukraine-1141124374.html

Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине

Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Нефтезавод и склад безэкипажных катеров уничтожены на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T12:42

2024-10-16T12:42

2024-10-16T12:42

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

украина

нефть

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141124083_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_d100f7ceb9d340ff358989290b173b9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки уничтожили на Украине склад безэкипажных катеров и нефтеперерабатывающий завод, а также поразили инфраструктуру военного аэродрома и другие военные объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома", - говорится в сообщенииКроме того, российские войска нанесли удары по двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, а также нефтезаводу, обеспечивавшему топливом украинские войска.Также точными ударами уничтожены установки берегового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и зенитного ракетного комплекса "С-200".Средства противовоздушной обороны в свою очередь сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 56 беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела на Западной Украине и в Киевской областиВзрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областяхМощные взрывы прогремели в трех областях Украины

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, нефть, беспилотник (бпла, дрон)