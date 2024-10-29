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В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ
В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ
Экстренные службы эвакуируют жителей домов в районе промзоны в Луганске из-за угрозы повторного обстрела. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T13:14
2024-10-29T13:15
россия
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
новости
эвакуация
луганск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экстренные службы эвакуируют жителей домов в районе промзоны в Луганске из-за угрозы повторного обстрела. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Во вторник утром ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Силами ПВО атака была отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города.Он сообщил, что на месте находится временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко. Также в ближайшее время начнет работать комиссия по оценке нанесенного ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в ЧечнеТри мирных жителя Херсонщины погибли под огнем украинских боевиковВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены
россия
луганская народная республика (лнр)
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россия, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, новости, эвакуация, луганск
В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ

В Луганске эвакуируют жителей домов возле промзоны из-за угрозы повторного удара ВСУ

13:14 29.10.2024 (обновлено: 13:15 29.10.2024)
 
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаЭвакуация населения в Каменнобродском районе Луганска (ЛНР)
Эвакуация населения в Каменнобродском районе Луганска (ЛНР)
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экстренные службы эвакуируют жителей домов в районе промзоны в Луганске из-за угрозы повторного обстрела. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Во вторник утром ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Силами ПВО атака была отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города.

"В связи с сегодняшней попыткой ВСУ атаковать Луганск принято решение о временной эвакуации населения, проживающего вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе. Стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре, противник может нанести повторный удар", - написал Пасечник в своих соцсетях.

Он сообщил, что на месте находится временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко. Также в ближайшее время начнет работать комиссия по оценке нанесенного ущерба.
"Уже сформирована комиссия по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и социальным объектам. В ближайшее время она прибудет на место ЧП для обследования зданий, получивших повреждения", - добавил он.
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РоссияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникПроисшествияНовостиЭвакуацияЛуганск
 
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