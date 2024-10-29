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В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ

В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ

Экстренные службы эвакуируют жителей домов в районе промзоны в Луганске из-за угрозы повторного обстрела. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T13:14

2024-10-29T13:14

2024-10-29T13:15

россия

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

происшествия

новости

эвакуация

луганск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экстренные службы эвакуируют жителей домов в районе промзоны в Луганске из-за угрозы повторного обстрела. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Во вторник утром ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Силами ПВО атака была отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города.Он сообщил, что на месте находится временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко. Также в ближайшее время начнет работать комиссия по оценке нанесенного ущерба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в ЧечнеТри мирных жителя Херсонщины погибли под огнем украинских боевиковВСУ ударили по Донецку: один человек погиб и 8 ранены

россия

луганская народная республика (лнр)

луганск

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россия, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, новости, эвакуация, луганск