В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ
В Луганске эвакуируют жителей домов возле промзоны из-за угрозы повторного удара ВСУ
13:14 29.10.2024 (обновлено: 13:15 29.10.2024)
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаЭвакуация населения в Каменнобродском районе Луганска (ЛНР)
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Экстренные службы эвакуируют жителей домов в районе промзоны в Луганске из-за угрозы повторного обстрела. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Во вторник утром ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа. Силами ПВО атака была отражена. Часть ракет сдетонировали в промышленном районе города.
"В связи с сегодняшней попыткой ВСУ атаковать Луганск принято решение о временной эвакуации населения, проживающего вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе. Стремясь нанести максимальный ущерб инфраструктуре, противник может нанести повторный удар", - написал Пасечник в своих соцсетях.
Он сообщил, что на месте находится временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко. Также в ближайшее время начнет работать комиссия по оценке нанесенного ущерба.
"Уже сформирована комиссия по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и социальным объектам. В ближайшее время она прибудет на место ЧП для обследования зданий, получивших повреждения", - добавил он.
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