Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено строительство первой очереди набережной в Бухте маленького капитана. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель проектной группы Анастасия Топоева.Работы в Кутлакской бухте ведутся согласно поручению президента РФ от 15 августа 2023 года. Заказчиком выступает благотворительный "Фонд развития городского округа Судак". Первый этап - это порядка 15 тысяч метров квадратных, второй - еще порядка 22 тысяч. Общая площадь набережной составляет 3670 кв м, а благоустраиваемой территории – более 1 га.По словам Топоевой, только детская площадка заняла 3200 квадратных метров."В основу концепции набережной легла идея путешествия по морю с семью островами и полуостровами. В каждом из них заложена своя смысловая нагрузка, связанная с общей идеей территории: есть острова с замками и горками, с джунглями, паркуром и полосой препятствий, есть полуостров для активных игр - со столами для настольного тенниса и полуостров для спокойных занятий с круглым лекторием для отдыха взрослых и детей", - рассказала Топоева.Береговая линия вдоль пляжа предназначена для пеших прогулок. Она длинной 304 и шириной – от 11 до 16 метров. Берега укрепили с помощью габионов. На набережной оборудованы зоны отдыха и для взрослых. С новой набережной предусмотрены несколько удобных спусков непосредственно на пляж, в том числе и для инвалидных колясок.Вторую линию занимает всесезонная детская площадка с 58 аттракционами для детей разных возрастных групп, а также для детей с инклюзией."Одновременно на ней смогут играть около двухсот малышей и подростков. К площадке ведут две аллеи, обозначенные навесами-парусами", - рассказала Топоева.В настоящее время ведутся работы по строительству второй очереди набережной. Она предусматривает обустройство в западной части бухты экотропы протяженностью в 720 метров с местами для отдыха и информационными стендами.Кроме того, в проекте комплекса - парковки и общественные туалеты. Территорию озеленят крупномерными растениями и кустарником.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено строительство первой очереди набережной в Бухте маленького капитана. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель проектной группы Анастасия Топоева.
Работы в Кутлакской бухте ведутся согласно поручению президента РФ от 15 августа 2023 года. Заказчиком выступает благотворительный "Фонд развития городского округа Судак". Первый этап - это порядка 15 тысяч метров квадратных, второй - еще порядка 22 тысяч. Общая площадь набережной составляет 3670 кв м, а благоустраиваемой территории – более 1 га.
По словам Топоевой, только детская площадка заняла 3200 квадратных метров.
"В основу концепции набережной легла идея путешествия по морю с семью островами и полуостровами. В каждом из них заложена своя смысловая нагрузка, связанная с общей идеей территории: есть острова с замками и горками, с джунглями, паркуром и полосой препятствий, есть полуостров для активных игр - со столами для настольного тенниса и полуостров для спокойных занятий с круглым лекторием для отдыха взрослых и детей", - рассказала Топоева.
Береговая линия вдоль пляжа предназначена для пеших прогулок. Она длинной 304 и шириной – от 11 до 16 метров. Берега укрепили с помощью габионов. На набережной оборудованы зоны отдыха и для взрослых. С новой набережной предусмотрены несколько удобных спусков непосредственно на пляж, в том числе и для инвалидных колясок.
Вторую линию занимает всесезонная детская площадка с 58 аттракционами для детей разных возрастных групп, а также для детей с инклюзией.
"Одновременно на ней смогут играть около двухсот малышей и подростков. К площадке ведут две аллеи, обозначенные навесами-парусами", - рассказала Топоева.
В настоящее время ведутся работы по строительству второй очереди набережной. Она предусматривает обустройство в западной части бухты экотропы протяженностью в 720 метров с местами для отдыха и информационными стендами.
Кроме того, в проекте комплекса - парковки и общественные туалеты. Территорию озеленят крупномерными растениями и кустарником.
Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
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Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
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Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
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