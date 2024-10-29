https://crimea.ria.ru/20241029/podnyali-parusa-v-krymu-u-morya-poyavilas-ogromnaya-detskaya-ploschadka--1141421639.html

Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка

Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка

В Крыму завершено строительство первой очереди набережной в Бухте маленького капитана. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель проектной группы Анастасия РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T11:02

2024-10-29T11:02

2024-10-29T11:12

судак

владимир путин (политик)

детский отдых

дети

крым

курорты крыма

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141420798_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_7f6850ebe109353df69499a577a6ab42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено строительство первой очереди набережной в Бухте маленького капитана. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель проектной группы Анастасия Топоева.Работы в Кутлакской бухте ведутся согласно поручению президента РФ от 15 августа 2023 года. Заказчиком выступает благотворительный "Фонд развития городского округа Судак". Первый этап - это порядка 15 тысяч метров квадратных, второй - еще порядка 22 тысяч. Общая площадь набережной составляет 3670 кв м, а благоустраиваемой территории – более 1 га.По словам Топоевой, только детская площадка заняла 3200 квадратных метров."В основу концепции набережной легла идея путешествия по морю с семью островами и полуостровами. В каждом из них заложена своя смысловая нагрузка, связанная с общей идеей территории: есть острова с замками и горками, с джунглями, паркуром и полосой препятствий, есть полуостров для активных игр - со столами для настольного тенниса и полуостров для спокойных занятий с круглым лекторием для отдыха взрослых и детей", - рассказала Топоева.Береговая линия вдоль пляжа предназначена для пеших прогулок. Она длинной 304 и шириной – от 11 до 16 метров. Берега укрепили с помощью габионов. На набережной оборудованы зоны отдыха и для взрослых. С новой набережной предусмотрены несколько удобных спусков непосредственно на пляж, в том числе и для инвалидных колясок.Вторую линию занимает всесезонная детская площадка с 58 аттракционами для детей разных возрастных групп, а также для детей с инклюзией."Одновременно на ней смогут играть около двухсот малышей и подростков. К площадке ведут две аллеи, обозначенные навесами-парусами", - рассказала Топоева.В настоящее время ведутся работы по строительству второй очереди набережной. Она предусматривает обустройство в западной части бухты экотропы протяженностью в 720 метров с местами для отдыха и информационными стендами.Кроме того, в проекте комплекса - парковки и общественные туалеты. Территорию озеленят крупномерными растениями и кустарником.

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, владимир путин (политик), детский отдых, дети, крым, курорты крыма, туризм в крыму, фото