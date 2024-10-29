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Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка
Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка
В Крыму завершено строительство первой очереди набережной в Бухте маленького капитана. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель проектной группы Анастасия РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T11:02
2024-10-29T11:12
судак
владимир путин (политик)
детский отдых
дети
крым
курорты крыма
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено строительство первой очереди набережной в Бухте маленького капитана. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель проектной группы Анастасия Топоева.Работы в Кутлакской бухте ведутся согласно поручению президента РФ от 15 августа 2023 года. Заказчиком выступает благотворительный "Фонд развития городского округа Судак". Первый этап - это порядка 15 тысяч метров квадратных, второй - еще порядка 22 тысяч. Общая площадь набережной составляет 3670 кв м, а благоустраиваемой территории – более 1 га.По словам Топоевой, только детская площадка заняла 3200 квадратных метров."В основу концепции набережной легла идея путешествия по морю с семью островами и полуостровами. В каждом из них заложена своя смысловая нагрузка, связанная с общей идеей территории: есть острова с замками и горками, с джунглями, паркуром и полосой препятствий, есть полуостров для активных игр - со столами для настольного тенниса и полуостров для спокойных занятий с круглым лекторием для отдыха взрослых и детей", - рассказала Топоева.Береговая линия вдоль пляжа предназначена для пеших прогулок. Она длинной 304 и шириной – от 11 до 16 метров. Берега укрепили с помощью габионов. На набережной оборудованы зоны отдыха и для взрослых. С новой набережной предусмотрены несколько удобных спусков непосредственно на пляж, в том числе и для инвалидных колясок.Вторую линию занимает всесезонная детская площадка с 58 аттракционами для детей разных возрастных групп, а также для детей с инклюзией."Одновременно на ней смогут играть около двухсот малышей и подростков. К площадке ведут две аллеи, обозначенные навесами-парусами", - рассказала Топоева.В настоящее время ведутся работы по строительству второй очереди набережной. Она предусматривает обустройство в западной части бухты экотропы протяженностью в 720 метров с местами для отдыха и информационными стендами.Кроме того, в проекте комплекса - парковки и общественные туалеты. Территорию озеленят крупномерными растениями и кустарником.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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судак, владимир путин (политик), детский отдых, дети, крым, курорты крыма, туризм в крыму, фото
Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка

Строители завершили первую очередь благоустройства в Кутлакской бухте под Судаком

11:02 29.10.2024 (обновлено: 11:12 29.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено строительство первой очереди набережной в Бухте маленького капитана. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель проектной группы Анастасия Топоева.
Работы в Кутлакской бухте ведутся согласно поручению президента РФ от 15 августа 2023 года. Заказчиком выступает благотворительный "Фонд развития городского округа Судак". Первый этап - это порядка 15 тысяч метров квадратных, второй - еще порядка 22 тысяч. Общая площадь набережной составляет 3670 кв м, а благоустраиваемой территории – более 1 га.
По словам Топоевой, только детская площадка заняла 3200 квадратных метров.
"В основу концепции набережной легла идея путешествия по морю с семью островами и полуостровами. В каждом из них заложена своя смысловая нагрузка, связанная с общей идеей территории: есть острова с замками и горками, с джунглями, паркуром и полосой препятствий, есть полуостров для активных игр - со столами для настольного тенниса и полуостров для спокойных занятий с круглым лекторием для отдыха взрослых и детей", - рассказала Топоева.
Береговая линия вдоль пляжа предназначена для пеших прогулок. Она длинной 304 и шириной – от 11 до 16 метров. Берега укрепили с помощью габионов. На набережной оборудованы зоны отдыха и для взрослых. С новой набережной предусмотрены несколько удобных спусков непосредственно на пляж, в том числе и для инвалидных колясок.
Вторую линию занимает всесезонная детская площадка с 58 аттракционами для детей разных возрастных групп, а также для детей с инклюзией.
"Одновременно на ней смогут играть около двухсот малышей и подростков. К площадке ведут две аллеи, обозначенные навесами-парусами", - рассказала Топоева.
В настоящее время ведутся работы по строительству второй очереди набережной. Она предусматривает обустройство в западной части бухты экотропы протяженностью в 720 метров с местами для отдыха и информационными стендами.
Кроме того, в проекте комплекса - парковки и общественные туалеты. Территорию озеленят крупномерными растениями и кустарником.
Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
1 из 3
Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
2 из 3
Детская площадка в Бухте маленького капитана под Судаком
© фото проектной группы строительстваНовая набережная в Бухте маленького капитана под Судаком
Новая набережная в Бухте маленького капитана под Судаком
3 из 3
Новая набережная в Бухте маленького капитана под Судаком
© фото проектной группы строительства
 
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