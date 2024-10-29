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Большая Ялта и часть Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Большая Ялта и часть Симферополя остались без света
Большая Ялта и часть Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Большая Ялта и часть Симферополя остались без света
Часть Симферополя во вторник осталась без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T10:37
2024-10-29T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Часть Симферополя во вторник осталась без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, в связи с ремонтными работами до 17 часов без света остались абоненты на улицах Сочинская, Дмитрия Ульянова, Аральская, Сизаса, Миллера, Толбухина, Русская, а также в одноименном переулке.Кроме того, аварийное отключение произошло в Большой Ялте. Без электроснабжения находятся поселки Форос, Олива, Кипарисное и город Алупка. Бригады энергетиков уже работают на месте. Они рассчитывают восстановить подачу в течение трех часов.Также из-за аварийного отключения частично без электроснабжения осталась Керчь. Обесточено пять трансформаторных подстанций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
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Большая Ялта и часть Симферополя остались без света

Симферополь и Большая Ялта частично обесточены из-за аварии

10:37 29.10.2024
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Часть Симферополя во вторник осталась без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
По данным предприятия, в связи с ремонтными работами до 17 часов без света остались абоненты на улицах Сочинская, Дмитрия Ульянова, Аральская, Сизаса, Миллера, Толбухина, Русская, а также в одноименном переулке.
Кроме того, аварийное отключение произошло в Большой Ялте. Без электроснабжения находятся поселки Форос, Олива, Кипарисное и город Алупка. Бригады энергетиков уже работают на месте. Они рассчитывают восстановить подачу в течение трех часов.
Также из-за аварийного отключения частично без электроснабжения осталась Керчь. Обесточено пять трансформаторных подстанций.
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