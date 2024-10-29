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Большая Ялта и часть Симферополя остались без света

Большая Ялта и часть Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Большая Ялта и часть Симферополя остались без света

Часть Симферополя во вторник осталась без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T10:37

2024-10-29T10:37

2024-10-29T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Часть Симферополя во вторник осталась без света из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным предприятия, в связи с ремонтными работами до 17 часов без света остались абоненты на улицах Сочинская, Дмитрия Ульянова, Аральская, Сизаса, Миллера, Толбухина, Русская, а также в одноименном переулке.Кроме того, аварийное отключение произошло в Большой Ялте. Без электроснабжения находятся поселки Форос, Олива, Кипарисное и город Алупка. Бригады энергетиков уже работают на месте. Они рассчитывают восстановить подачу в течение трех часов.Также из-за аварийного отключения частично без электроснабжения осталась Керчь. Обесточено пять трансформаторных подстанций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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