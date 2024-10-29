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На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека
На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека - РИА Новости Крым, 29.10.2024
На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека
Трое человек спасены на пожаре в одном из общежитий Краснодара, еще 254 человека эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T11:20
2024-10-29T11:20
2024-10-29T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Трое человек спасены на пожаре в одном из общежитий Краснодара, еще 254 человека эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.Сообщение о пожаре в здании на улице Колхозной поступило во вторник утром.В 09:18 пожар полностью ликвидировали, уточнили в МЧС. В причинах происшествия разбираются эксперты-дознаватели.Ранее в селе Сукко под Анапой загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса, сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человекМужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеКрупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений
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россия, мчс краснодарского края, происшествия, пожар, краснодар, новости
На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека
На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека