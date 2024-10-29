https://crimea.ria.ru/20241029/na-pozhare-v-obschezhitii-krasnodara-spasli-troikh-i-evakuirovali-254-cheloveka-1141422785.html

На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека

На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека - РИА Новости Крым, 29.10.2024

На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека

Трое человек спасены на пожаре в одном из общежитий Краснодара, еще 254 человека эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T11:20

2024-10-29T11:20

2024-10-29T11:20

россия

мчс краснодарского края

происшествия

пожар

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Трое человек спасены на пожаре в одном из общежитий Краснодара, еще 254 человека эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.Сообщение о пожаре в здании на улице Колхозной поступило во вторник утром.В 09:18 пожар полностью ликвидировали, уточнили в МЧС. В причинах происшествия разбираются эксперты-дознаватели.Ранее в селе Сукко под Анапой загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса, сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре горит многоэтажка – эвакуированы более 60 человекМужчина пострадал на пожаре в жилом доме в СевастополеКрупный пожар на Кубани: горит 800 квадратов складских помещений

россия

краснодар

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс краснодарского края, происшествия, пожар, краснодар, новости