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В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом
В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом
Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T14:02
2024-10-29T14:02
2024-10-29T14:02
макеевка
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 октября поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Ферганской при неосторожном обращении с ранее не разорвавшимся взрывоопасным предметом пострадали трое подростков 2010, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram канале.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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макеевка, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости
В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом
В Макеевке трое детей пострадали от взрыва найденного боеприпаса
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 октября поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Ферганской при неосторожном обращении с ранее не разорвавшимся взрывоопасным предметом пострадали трое подростков 2010, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
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