https://crimea.ria.ru/20241029/v-dnr-troe-detey-postradali-iz-za-neostorozhnogo-obrascheniya-s-boepripasom-1141432805.html

В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом

В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом

Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T14:02

2024-10-29T14:02

2024-10-29T14:02

макеевка

донецкая народная республика (днр)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139088483_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_6ce19b931526682b9a2ff216ee0e237d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 октября поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Ферганской при неосторожном обращении с ранее не разорвавшимся взрывоопасным предметом пострадали трое подростков 2010, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram канале.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

макеевка

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макеевка, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости