Рейтинг@Mail.ru
В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241029/v-dnr-troe-detey-postradali-iz-za-neostorozhnogo-obrascheniya-s-boepripasom-1141432805.html
В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом
В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом
Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T14:02
2024-10-29T14:02
макеевка
донецкая народная республика (днр)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139088483_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_6ce19b931526682b9a2ff216ee0e237d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 октября поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Ферганской при неосторожном обращении с ранее не разорвавшимся взрывоопасным предметом пострадали трое подростков 2010, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram канале.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
макеевка
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139088483_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_ba568ee2ba974def96db00aaa3e5692d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макеевка, донецкая народная республика (днр), происшествия, новости
В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом

В Макеевке трое детей пострадали от взрыва найденного боеприпаса

14:02 29.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Трое детей в возрасте от 9 до 14 лет пострадали в городе Макеевка Донецкой Народной Республики из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся взрывоопасным предметом, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 28 октября поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): по улице Ферганской при неосторожном обращении с ранее не разорвавшимся взрывоопасным предметом пострадали трое подростков 2010, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МакеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Пожар на нефтебазе под Симферополем - начальник цеха пойдет под суд
14:26Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
14:20Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов Крыма
14:02В ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом
13:21Новости СВО: за сутки уничтожены еще 2240 украинских боевиков
13:14В Луганске эвакуируют жителей домов из-за угрозы нового удара ВСУ
13:04Город Селидово в ДНР полностью освобожден
13:00На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками
12:57Госдума приняла закон о преступлениях нелегальных мигрантов
12:44В Крыму реализуют десять новых инвестпроектов на 27 млрд рублей
12:16В Крыму сформируют два промышленных кластера
12:08Армия России освободила еще три населенных пункта
12:06В Крым прибыла реликвия императорского дома Романовых
12:01Работы на 300 млн: в Крыму обновят еще две больницы
11:54"Мертвецу уже не страшно": чем грозят Украине долговые условия Запада
11:20На пожаре в общежитии Краснодара спасли троих и эвакуировали 254 человека
11:02Подняли паруса: в Крыму у моря появилась огромная детская площадка
10:59На дороги Крыма за три года планируют потратить 132 млрд рублей
10:44Беспилотник атаковал территорию Российского университета спецназа в Чечне
10:37Большая Ялта и часть Симферополя остались без света
Лента новостейМолния