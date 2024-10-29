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ВСУ потеряли в Курской области почти 28 тысяч боевиков

ВСУ потеряли в Курской области почти 28 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 29.10.2024

ВСУ потеряли в Курской области почти 28 тысяч боевиков

Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 27,9 тысяч человек, из них 400 боевиков ликвидированы за последние сутки, сообщает во вторник Минобороны РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T14:51

2024-10-29T14:51

2024-10-29T14:51

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 27,9 тысяч человек, из них 400 боевиков ликвидированы за последние сутки, сообщает во вторник Минобороны России.До 60 человек, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей ВСУ потеряли в пяти провальных контратаках в направлении Дарьино и Новоивановки.Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники противника в различных районах, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.Всего, под данным ведомства, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машины пехоты, 106 бронетранспортеров, 1032 боевые бронированные машины, 734 автомобиля, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, девять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 24 единицы инженерной и другой техники, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины и командно-штабную машину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 11 провальных атаках ВСУ в Курской области ликвидированы 350 боевиковНовости СВО: за сутки уничтожены еще 2240 украинских боевиковНа Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками

https://crimea.ria.ru/20241029/morpekhi-chf-unichtozhili-kolonnu-vraga-v-kurskoy-oblasti-1141417881.html

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу