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В Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухоли

В Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухоли - РИА Новости Крым, 29.10.2024

В Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухоли

В многопрофильной клинической больнице святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского проводят уникальные операции по удалению онкологических опухолей с сохранением... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T15:09

2024-10-29T15:09

2024-10-29T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В многопрофильной клинической больнице святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского проводят уникальные операции по удалению онкологических опухолей с сохранением органа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заведующий онкологическим отделением Центра высоких медицинских технологий клиники Алексей Еременко.По его словам, в клинике разработаны методы хирургического лечения при заболеваниях предстательной железы, они уникальны не только для России, но и для всего мира.Врач подчеркнул, что в клинике разработаны новые методики по сохранению простатического отдела уретры даже при злокачественных процессах."До недавнего времени операции на простате подразумевали полное удаление простаты и семенного комплекса, естественно, ни о какой половой функции речи не шло. За последние полгода мы сделали следующий шаг в этом направлении – мы сохраняем способность органа не только в плане мочеиспускания, а и сохранения его детородной функции", - сказал он.Врач добавил, что в клинике также активно применяют инновационные технологии."Все лапароскопические операции при онкологии стараемся выполнять при помощи роботизированных технологий. Также мы планируем роботизировать операции на предстательной железе", - отметил он.Заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии МКБ святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского Артем Симонович отметил, что клиника оснащена всей необходимой техникой для выполнения самых современных методов оперативного вмешательства.Врач добавил, что некоторыми методиками, в том числе с использованием роботизированных систем, заинтересовались коллеги из Москвы."С уверенностью можно сказать, что наши методы лечения и его эффективность ни в чем не отстают от методов европейских коллег, а также Москвы и Санкт-Петербурга", - отметил Симонович.Он подчеркнул, что специалисты учреждения способны выполнить любое оперативное вмешательство."Мы проводим все виды лапароскопических, эндоурологических, эндоскопических, лазерных, открытых, малоинвазивных", - пояснил он.Современные технологии медики применяют и в операциях при мочекаменной болезни, добавил Симонович.По его словам, это позволяет сделать дробление камней во время операций в довольно короткие сроки, благодаря чему время реабилитации пациента значительно сокращается. 10-15 дней уходит на восстановление после полостных операций, за пять дней проходит восстановление после малоинвазивных операций, уточнил он."Если год назад в урологической практике мы выполняли около трех-четырех операций. То на сегодняшний день в урологической операционной выполняется от шести до пятнадцати операций ежедневно. И эта цифра продолжает расти", - отметил Симонович.Он также добавил, что ключевые врачи клиники периодически проходят обучение, посещают конференции и обмениваются опытом с коллегами."Раньше мы посещали центры обработки практических навыков, а сейчас стараемся прорабатывать тренажеры у нас, а потом делимся с менее опытными коллегами", - отметил Симонович.Также на базе клиники обучаются студенты четвертого курса, добавил он."Мы выискиваем молодые дарования, которые потом в будущем могут стать хорошими специалистами. С недавнего времени у нас появились и иностранные студенты, способствуем врачам, которые потом будут работать за границей", - подчеркнул Симонович.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациенткиВ крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточно"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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