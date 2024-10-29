https://crimea.ria.ru/20241029/v-krymu-provodyat-unikalnye-operatsii-s-sokhraneniem-organa-posle-opukholi-1141437894.html
В Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухоли
В Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухоли - РИА Новости Крым, 29.10.2024
В Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухоли
В многопрофильной клинической больнице святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского проводят уникальные операции по удалению онкологических опухолей с сохранением... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T15:09
2024-10-29T15:09
2024-10-29T15:09
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алексей еременко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В многопрофильной клинической больнице святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского проводят уникальные операции по удалению онкологических опухолей с сохранением органа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заведующий онкологическим отделением Центра высоких медицинских технологий клиники Алексей Еременко.По его словам, в клинике разработаны методы хирургического лечения при заболеваниях предстательной железы, они уникальны не только для России, но и для всего мира.Врач подчеркнул, что в клинике разработаны новые методики по сохранению простатического отдела уретры даже при злокачественных процессах."До недавнего времени операции на простате подразумевали полное удаление простаты и семенного комплекса, естественно, ни о какой половой функции речи не шло. За последние полгода мы сделали следующий шаг в этом направлении – мы сохраняем способность органа не только в плане мочеиспускания, а и сохранения его детородной функции", - сказал он.Врач добавил, что в клинике также активно применяют инновационные технологии."Все лапароскопические операции при онкологии стараемся выполнять при помощи роботизированных технологий. Также мы планируем роботизировать операции на предстательной железе", - отметил он.Заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии МКБ святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского Артем Симонович отметил, что клиника оснащена всей необходимой техникой для выполнения самых современных методов оперативного вмешательства.Врач добавил, что некоторыми методиками, в том числе с использованием роботизированных систем, заинтересовались коллеги из Москвы."С уверенностью можно сказать, что наши методы лечения и его эффективность ни в чем не отстают от методов европейских коллег, а также Москвы и Санкт-Петербурга", - отметил Симонович.Он подчеркнул, что специалисты учреждения способны выполнить любое оперативное вмешательство."Мы проводим все виды лапароскопических, эндоурологических, эндоскопических, лазерных, открытых, малоинвазивных", - пояснил он.Современные технологии медики применяют и в операциях при мочекаменной болезни, добавил Симонович.По его словам, это позволяет сделать дробление камней во время операций в довольно короткие сроки, благодаря чему время реабилитации пациента значительно сокращается. 10-15 дней уходит на восстановление после полостных операций, за пять дней проходит восстановление после малоинвазивных операций, уточнил он."Если год назад в урологической практике мы выполняли около трех-четырех операций. То на сегодняшний день в урологической операционной выполняется от шести до пятнадцати операций ежедневно. И эта цифра продолжает расти", - отметил Симонович.Он также добавил, что ключевые врачи клиники периодически проходят обучение, посещают конференции и обмениваются опытом с коллегами."Раньше мы посещали центры обработки практических навыков, а сейчас стараемся прорабатывать тренажеры у нас, а потом делимся с менее опытными коллегами", - отметил Симонович.Также на базе клиники обучаются студенты четвертого курса, добавил он."Мы выискиваем молодые дарования, которые потом в будущем могут стать хорошими специалистами. С недавнего времени у нас появились и иностранные студенты, способствуем врачам, которые потом будут работать за границей", - подчеркнул Симонович.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациенткиВ крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточно"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион
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новости крыма, крым, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, алексей еременко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым
. В многопрофильной клинической больнице святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского проводят уникальные операции по удалению онкологических опухолей с сохранением органа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал заведующий онкологическим отделением Центра высоких медицинских технологий клиники Алексей Еременко.
По его словам, в клинике разработаны методы хирургического лечения при заболеваниях предстательной железы, они уникальны не только для России, но и для всего мира.
"Речь о применении органосохраняющего подхода, то есть раньше пораженный орган полностью удаляли вместе с опухолью, а сейчас стараются удалить только ту часть, на которой образовалась злокачественная опухоль", - пояснил Еременко.
Врач подчеркнул, что в клинике разработаны новые методики по сохранению простатического отдела уретры даже при злокачественных процессах.
"До недавнего времени операции на простате подразумевали полное удаление простаты и семенного комплекса, естественно, ни о какой половой функции речи не шло. За последние полгода мы сделали следующий шаг в этом направлении – мы сохраняем способность органа не только в плане мочеиспускания, а и сохранения его детородной функции", - сказал он.
Врач добавил, что в клинике также активно применяют инновационные технологии.
"Все лапароскопические операции при онкологии стараемся выполнять при помощи роботизированных технологий. Также мы планируем роботизировать операции на предстательной железе", - отметил он.
Заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии МКБ святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского Артем Симонович отметил, что клиника оснащена всей необходимой техникой для выполнения самых современных методов оперативного вмешательства.
"У нас есть 3D-лапароскопические стойки, роботизированная система соло-ассистент, набор для операций при мочекаменных болезнях, три лазера, которые являются одними из самых современных в России и мире", - пояснил он.
Врач добавил, что некоторыми методиками, в том числе с использованием роботизированных систем, заинтересовались коллеги из Москвы.
"С уверенностью можно сказать, что наши методы лечения и его эффективность ни в чем не отстают от методов европейских коллег, а также Москвы и Санкт-Петербурга", - отметил Симонович.
Он подчеркнул, что специалисты учреждения способны выполнить любое оперативное вмешательство.
"Мы проводим все виды лапароскопических, эндоурологических, эндоскопических, лазерных, открытых, малоинвазивных", - пояснил он.
Современные технологии медики применяют и в операциях при мочекаменной болезни, добавил Симонович.
"Это так называемый перкутанный доступ с использованием гибких инструментов, лазерное дробление камней, с использованием двух лазеров одновременно, с использованием роботизированных систем", - пояснил он.
По его словам, это позволяет сделать дробление камней во время операций в довольно короткие сроки, благодаря чему время реабилитации пациента значительно сокращается. 10-15 дней уходит на восстановление после полостных операций, за пять дней проходит восстановление после малоинвазивных операций, уточнил он.
"Если год назад в урологической практике мы выполняли около трех-четырех операций. То на сегодняшний день в урологической операционной выполняется от шести до пятнадцати операций ежедневно. И эта цифра продолжает расти", - отметил Симонович.
Он также добавил, что ключевые врачи клиники периодически проходят обучение, посещают конференции и обмениваются опытом с коллегами.
"Раньше мы посещали центры обработки практических навыков, а сейчас стараемся прорабатывать тренажеры у нас, а потом делимся с менее опытными коллегами", - отметил Симонович.
Также на базе клиники обучаются студенты четвертого курса, добавил он.
"Мы выискиваем молодые дарования, которые потом в будущем могут стать хорошими специалистами. С недавнего времени у нас появились и иностранные студенты, способствуем врачам, которые потом будут работать за границей", - подчеркнул Симонович.
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