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"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион

"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион - РИА Новости Крым, 26.09.2024

"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион

С начала года в Крыму по программе "Земский доктор" трудоустроили 41 врача, а всего за девять лет работы программы – 443 специалиста. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T19:38

2024-09-26T19:38

2024-09-26T19:38

здоровье

минздрав крыма

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму по программе "Земский доктор" трудоустроили 41 врача, а всего за девять лет работы программы – 443 специалиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Всего с начала действия программы в 2015 году в республику удалось привлечь 433 врача. Программа "Земский фельдшер" реализуется в регионе с 2018 года – за весь период трудоустроены 147 специалистов.Программы предполагают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров, акушерок и медсестер, трудоустроившихся по специальности в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, напомнили в профильном министерстве.Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудниковНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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