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"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион
"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион - РИА Новости Крым, 26.09.2024
"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион
С начала года в Крыму по программе "Земский доктор" трудоустроили 41 врача, а всего за девять лет работы программы – 443 специалиста. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T19:38
2024-09-26T19:38
здоровье
минздрав крыма
земский доктор
земский фельдшер
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
врач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму по программе "Земский доктор" трудоустроили 41 врача, а всего за девять лет работы программы – 443 специалиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Всего с начала действия программы в 2015 году в республику удалось привлечь 433 врача. Программа "Земский фельдшер" реализуется в регионе с 2018 года – за весь период трудоустроены 147 специалистов.Программы предполагают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров, акушерок и медсестер, трудоустроившихся по специальности в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, напомнили в профильном министерстве.Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудниковНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов
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здоровье, минздрав крыма, земский доктор, земский фельдшер, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, врач, крым
"Земский доктор" в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион

По программе "Земский доктор" в Крыму трудоустроили 64 специалиста с начала года

19:38 26.09.2024
 
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Работа терапевта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму по программе "Земский доктор" трудоустроили 41 врача, а всего за девять лет работы программы – 443 специалиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"С начала года в Крыму по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" трудоустроены 64 специалиста – 41 врач и 23 специалиста со средним медицинским образованием. В ближайшее время планируется принять еще 29 специалистов", – сказано в сообщении.

Всего с начала действия программы в 2015 году в республику удалось привлечь 433 врача. Программа "Земский фельдшер" реализуется в регионе с 2018 года – за весь период трудоустроены 147 специалистов.
Программы предполагают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров, акушерок и медсестер, трудоустроившихся по специальности в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, напомнили в профильном министерстве.
Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗдоровьеМинздрав КрымаЗемский докторЗемский фельдшерНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеВрачКрым
 
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