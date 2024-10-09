https://crimea.ria.ru/20241009/v-krymu-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-na-serdtse-73-letney-patsientki-1140969177.html

В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки

В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки - РИА Новости Крым, 09.10.2024

В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки

Крымские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце пациентке, которой исполнилось 73 года. Они использовали новый вид биопротеза для замены клапана... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T21:56

2024-10-09T21:56

2024-10-09T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Крымские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце пациентке, которой исполнилось 73 года. Они использовали новый вид биопротеза для замены клапана сердца, полностью произведенный в России. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава РФ.Хирургическое вмешательство провели в Многопрофильном республиканском медицинском центре "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко". Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.Кардиохирурги использовали отечественный биопротез клапана сердца, изготовленный специально для установки в узкую аорту. Он может имплантироваться пациентам даже после семидесяти лет, снижает риски для пациента и позволяет сократить время операции.Пациенты с таким клапаном могут вести обычный образ жизни, им не требуется постоянно контролировать свертываемость крови, как это было ранее.В феврале 2024 года крымские хирурги провели операцию с использованием уникальной отечественной системы хирургической навигации. Оборудование и программное обеспечение для него были разработаны учеными из Самарского государственного медицинского университета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операциюКиста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образованиВыбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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