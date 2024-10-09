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В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки
В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки - РИА Новости Крым, 09.10.2024
В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки
Крымские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце пациентке, которой исполнилось 73 года. Они использовали новый вид биопротеза для замены клапана... РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T21:56
2024-10-09T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Крымские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце пациентке, которой исполнилось 73 года. Они использовали новый вид биопротеза для замены клапана сердца, полностью произведенный в России. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава РФ.Хирургическое вмешательство провели в Многопрофильном республиканском медицинском центре "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко". Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.Кардиохирурги использовали отечественный биопротез клапана сердца, изготовленный специально для установки в узкую аорту. Он может имплантироваться пациентам даже после семидесяти лет, снижает риски для пациента и позволяет сократить время операции.Пациенты с таким клапаном могут вести обычный образ жизни, им не требуется постоянно контролировать свертываемость крови, как это было ранее.В феврале 2024 года крымские хирурги провели операцию с использованием уникальной отечественной системы хирургической навигации. Оборудование и программное обеспечение для него были разработаны учеными из Самарского государственного медицинского университета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операциюКиста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образованиВыбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммов
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крым, ркб им. н. а. семашко, минздрав рф, новости крыма, новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки

В Крыму впервые имплантировали отечественный биопротез в сердце 73-летней пациентке

21:56 09.10.2024
 
© Минздрав РоссииВ Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки
В Крыму провели уникальную операцию на сердце 73-летней пациентки
© Минздрав России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Крымские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце пациентке, которой исполнилось 73 года. Они использовали новый вид биопротеза для замены клапана сердца, полностью произведенный в России. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава РФ.

"Требовалось одновременно заменить аортальный, митральный клапаны, а так же выполнить пластику трехстворчатого клапана и шунтирование (восстановление кровоснабжения сердца). В такой ситуации, учитывая узкий корень аорты, врачи приняли решение провести операцию с новым биопротезом", – говорится в сообщении.

Хирургическое вмешательство провели в Многопрофильном республиканском медицинском центре "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко". Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.
Кардиохирурги использовали отечественный биопротез клапана сердца, изготовленный специально для установки в узкую аорту. Он может имплантироваться пациентам даже после семидесяти лет, снижает риски для пациента и позволяет сократить время операции.

"Применение биопротезов в кардиохирургии позволяет избавить пациента от приема препарата, разжижающего кровь, и осложнений, связанных с его приемом. Современные биопротезы способны проработать от 7 до 15 лет", – объяснили в Минздраве.

Пациенты с таким клапаном могут вести обычный образ жизни, им не требуется постоянно контролировать свертываемость крови, как это было ранее.
В феврале 2024 года крымские хирурги провели операцию с использованием уникальной отечественной системы хирургической навигации. Оборудование и программное обеспечение для него были разработаны учеными из Самарского государственного медицинского университета.
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