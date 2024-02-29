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Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию
Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию
Первые в России урологические операции с использованием уникальной отечественной системы хирургической навигации начали проводить в Крыму. Установка и... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T17:38
2024-02-29T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Первые в России урологические операции с использованием уникальной отечественной системы хирургической навигации начали проводить в Крыму. Установка и программное обеспечение были разработаны учеными из Самарского государственного медицинского университета. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии клиники Святителя Луки Артем Симонович.Впервые она была применена во время операции по дроблению камней в мочеточнике, рассказывает хирург. Во время подготовки специалисты сделали 3D-моделирование мочеточника, почки и самого камня, который необходимо было разбить.Уникальное достижение крымских и самарских ученых было отмечено Минздравом РФ. В Telegram-канале министерства написали, что восстановление после такой операции займет значительно меньше времени."После такой операции восстановление пройдет значительно быстрее – 1-2 дня И минимизирует риски послеоперационных осложнений", – уточнили в пресс-службе.С тех пор крымские хирурги провели уже несколько различных операций с помощью этой системы. Она позволяет совмещать компьютерные модели с проекцией человека и таким образом лучше определять положение внутренних органов.Ранее в симферопольской клинике Святителя Луки показали, как применяют разработанного учеными Крымского федерального университета медицинского робота, а студент вуза научил нейросеть понимать язык жестов.Читайте также на РИА Новости Крым:Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образованиеПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовЛекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые
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крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, хирургия, самара, минздрав рф
Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию

Крымские врачи впервые в России применили отечественную систему навигации в урологии

17:38 29.02.2024 (обновлено: 19:55 29.02.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымские хирурги испытывают уникальную российскую систему навигации
Крымские хирурги испытывают уникальную российскую систему навигации - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Первые в России урологические операции с использованием уникальной отечественной системы хирургической навигации начали проводить в Крыму. Установка и программное обеспечение были разработаны учеными из Самарского государственного медицинского университета. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии клиники Святителя Луки Артем Симонович.

"Система отечественная, она очень активно используется в нейрохирургии, для ориентации в головном мозге, но в урологии до нас не применялась. Мы с коллегами из Самары сотрудничаем на правах партнерства, мы им помогаем с точки зрения медицины, они нам помогают с точки зрения технической, работаем над улучшением этой системы", – рассказал Артем Симонович.

Впервые она была применена во время операции по дроблению камней в мочеточнике, рассказывает хирург. Во время подготовки специалисты сделали 3D-моделирование мочеточника, почки и самого камня, который необходимо было разбить.

"Мы составили такую трехмерную карту почки со всеми локализациями. Далее специальными методами пространственного позиционирования зафиксировали наши инструменты. Во время работы мы применяли УЗИ-контроль, но система 3D-навигации дополнительно показывала, где мы находимся относительно камня и относительно органа, где какой поворот, куда нам заглянуть. Камень был разбит, все прошло в штатном режиме", – объяснил врач.

Уникальное достижение крымских и самарских ученых было отмечено Минздравом РФ. В Telegram-канале министерства написали, что восстановление после такой операции займет значительно меньше времени.
"После такой операции восстановление пройдет значительно быстрее – 1-2 дня И минимизирует риски послеоперационных осложнений", – уточнили в пресс-службе.
С тех пор крымские хирурги провели уже несколько различных операций с помощью этой системы. Она позволяет совмещать компьютерные модели с проекцией человека и таким образом лучше определять положение внутренних органов.

"Когда мы делаем операцию через мини-проколы, мы видим эту картинку перед собой на мониторе. Но мы не можем увидеть, например, опухоль под слоем ткани или в толще органа. Чтобы найти новообразование в почке, нам надо ее рассечь, а в каком именно месте? Помогает увидеть эта система. Или, например, необходимо сделать какие-то точечные, малоинвазивные проколы в определенную зону. Этот прибор дополняет наши возможности, показывает то, что нам нужно", – уточнил специалист.

Ранее в симферопольской клинике Святителя Луки показали, как применяют разработанного учеными Крымского федерального университета медицинского робота, а студент вуза научил нейросеть понимать язык жестов.
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