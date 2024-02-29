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Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию

Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию

Первые в России урологические операции с использованием уникальной отечественной системы хирургической навигации начали проводить в Крыму. Установка и... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T17:38

2024-02-29T17:38

2024-02-29T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Первые в России урологические операции с использованием уникальной отечественной системы хирургической навигации начали проводить в Крыму. Установка и программное обеспечение были разработаны учеными из Самарского государственного медицинского университета. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий отделением урологии, андрологии и урогинекологии клиники Святителя Луки Артем Симонович.Впервые она была применена во время операции по дроблению камней в мочеточнике, рассказывает хирург. Во время подготовки специалисты сделали 3D-моделирование мочеточника, почки и самого камня, который необходимо было разбить.Уникальное достижение крымских и самарских ученых было отмечено Минздравом РФ. В Telegram-канале министерства написали, что восстановление после такой операции займет значительно меньше времени."После такой операции восстановление пройдет значительно быстрее – 1-2 дня И минимизирует риски послеоперационных осложнений", – уточнили в пресс-службе.С тех пор крымские хирурги провели уже несколько различных операций с помощью этой системы. Она позволяет совмещать компьютерные модели с проекцией человека и таким образом лучше определять положение внутренних органов.Ранее в симферопольской клинике Святителя Луки показали, как применяют разработанного учеными Крымского федерального университета медицинского робота, а студент вуза научил нейросеть понимать язык жестов.Читайте также на РИА Новости Крым:Киста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образованиеПроблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовЛекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, хирургия, самара, минздрав рф