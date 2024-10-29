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Новости СВО: за сутки уничтожены еще 2240 украинских боевиков

Новости СВО: за сутки уничтожены еще 2240 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Новости СВО: за сутки уничтожены еще 2240 украинских боевиков

Вражеские склады вооружений, техника, вооружения и еще 2240 боевиков ВСУ уничтожены за сутки российскими военными в хоне спецоперации, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T13:21

2024-10-29T13:21

2024-10-29T14:05

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Вражеские склады вооружений, техника, вооружения и еще 2240 боевиков ВСУ уничтожены за сутки российскими военными в хоне спецоперации, сообщает во вторник Минобороны России.В зоне действия подразделений "Север" потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и гаубица Д-30.Военнослужащие группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили четыре контратаки, разбили свыше 480 боевиков, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, произведенные в США, бронетранспортер М113, гаубицу М198, орудие М101, два склада ВСУ с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 985 солдат, немецкий танк Leopard, боевую машину пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами.Бойцы "Центра" отразили 13 контратак. Противник потерял более 500 военнослужащих, турецкую боевую бронированную машину Kirpi, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два склада с боеприпасами.Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю, отразила контратаку, ликвидировала до 125 боевиков, восемь автомобилей, самоходную установку "Пион", две американские гаубицы М777 и французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.Также за минувшие сутки российскими военными освобождены населенные пункты Доброволье, Катериновка и Горняк в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские войска полностью освободили город Селидово в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены военные аэродромы и центр управления беспилотникамиМорпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской областиНовости СВО: Украина потеряла 2100 боевиков в 17 провальных контратаках

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