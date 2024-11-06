https://crimea.ria.ru/20241106/novosti-svo-kievskiy-rezhim-teryaet-tysyachi-boevikov-v-provalnykh-atakakh-1141648596.html

Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках

Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках

Еще более 1800 боевиков потеряли украинские формирования за сутки боев на всех фронтах спецоперации, также ВСУ лишились большого количества техники и... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T12:49

2024-11-06T12:49

2024-11-06T12:58

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138456196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b047219654de6cfc806af21bdf0a2f97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Еще более 1800 боевиков потеряли украинские формирования за сутки боев на всех фронтах спецоперации, также ВСУ лишились большого количества техники и вооружений, в том числе западных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в среду.Подразделениями группировки "Север" ликвидированы до 30 военнослужащих ВСУ и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, ликвидировали до 450 боевиков, танк, американский бронетранспортер М113, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, британское орудие L-119, склад боеприпасов.В зоне действия "Южной" группировки отражена одна контратака. Потери ВСУ – до 645 украинских солдат, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, британская гаубица FH-70 и гаубица Д-30, американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", склад боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи, разбили до 510 военнослужащих ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, гаубицу М777, по две "Мста-Б", и Д-30, орудие Д-20, противотанковую пушку "Рапира".Бойцы подразделений "Востока" отразили одну вражескую контратаку. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и американскую самоходную артустановку Paladin.Подразделениями "Днепра" ликвидировали до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и склад боеприпасов.Населенные пункты Антоновка и Максимовка Донецкой Народной Республики взяты под контроль российскими войсками, сообщили ранее в среду в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиковАрмия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на УкраинеАрмия России освободила еще три населенных пункта

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика