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Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках
Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках
Еще более 1800 боевиков потеряли украинские формирования за сутки боев на всех фронтах спецоперации, также ВСУ лишились большого количества техники и... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T12:49
2024-11-06T12:49
2024-11-06T12:58
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Еще более 1800 боевиков потеряли украинские формирования за сутки боев на всех фронтах спецоперации, также ВСУ лишились большого количества техники и вооружений, в том числе западных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в среду.Подразделениями группировки "Север" ликвидированы до 30 военнослужащих ВСУ и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, ликвидировали до 450 боевиков, танк, американский бронетранспортер М113, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, британское орудие L-119, склад боеприпасов.В зоне действия "Южной" группировки отражена одна контратака. Потери ВСУ – до 645 украинских солдат, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, британская гаубица FH-70 и гаубица Д-30, американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", склад боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи, разбили до 510 военнослужащих ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, гаубицу М777, по две "Мста-Б", и Д-30, орудие Д-20, противотанковую пушку "Рапира".Бойцы подразделений "Востока" отразили одну вражескую контратаку. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и американскую самоходную артустановку Paladin.Подразделениями "Днепра" ликвидировали до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и склад боеприпасов.Населенные пункты Антоновка и Максимовка Донецкой Народной Республики взяты под контроль российскими войсками, сообщили ранее в среду в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: за сутки ВСУ потеряли еще почти 2000 боевиковАрмия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на УкраинеАрмия России освободила еще три населенных пункта
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков в провальных атаках
Еще более 1800 боевиков потерял киевский режим за сутки в зоне спецоперации
12:49 06.11.2024 (обновлено: 12:58 06.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Еще более 1800 боевиков потеряли украинские формирования за сутки боев на всех фронтах спецоперации, также ВСУ лишились большого количества техники и вооружений, в том числе западных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в среду.
Подразделениями группировки "Север" ликвидированы до 30 военнослужащих ВСУ и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки, ликвидировали до 450 боевиков, танк, американский бронетранспортер М113, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, британское орудие L-119, склад боеприпасов.
В зоне действия "Южной" группировки отражена одна контратака. Потери ВСУ – до 645 украинских солдат, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, британская гаубица FH-70 и гаубица Д-30, американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи, разбили до 510 военнослужащих ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, гаубицу М777, по две "Мста-Б", и Д-30, орудие Д-20, противотанковую пушку "Рапира".
Бойцы подразделений "Востока" отразили одну вражескую контратаку. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и американскую самоходную артустановку Paladin.
Подразделениями "Днепра" ликвидировали до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и склад боеприпасов.
Населенные пункты Антоновка и Максимовка
Донецкой Народной Республики взяты под контроль российскими войсками, сообщили ранее в среду в Минобороны России.
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