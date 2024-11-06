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Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине
Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине
Рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте США неуместно, Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T13:12
2024-11-06T13:15
дмитрий песков
кремль
москва
мнения
новости
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте США неуместно, Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Дональда Трампа о намерении остановить украинский конфликт.Российская сторона неоднократно заявляла, что Вашингтон в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, напомнил Песков. Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подливает керосин в этот конфликт, принимает в нем непосредственное участие, то Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить, отметил Песков.Представитель Кремля также сообщил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах, и призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства.Песков также констатировал, что отношения России и США сейчас находятся в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующей американской администрации.Представителя Кремля спросили, готов ли Путин к телефонному разговору с Дональдом Трампом после его победы на выборах.В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
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дмитрий песков, кремль, москва, мнения, новости, дональд трамп, украина
Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине

Москва будет делать выводы по конкретным шагам Трампа по конфликту на Украине – Песков

13:12 06.11.2024 (обновлено: 13:15 06.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте США неуместно, Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Дональда Трампа о намерении остановить украинский конфликт.

"Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны. Теперь уже после победы, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет, иногда заявления приобретают другой тон. Поэтому мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Вашингтон в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, напомнил Песков. Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подливает керосин в этот конфликт, принимает в нем непосредственное участие, то Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить, отметил Песков.
Представитель Кремля также сообщил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах, и призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства.
Песков также констатировал, что отношения России и США сейчас находятся в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующей американской администрации.
Представителя Кремля спросили, готов ли Путин к телефонному разговору с Дональдом Трампом после его победы на выборах.

"Это надо не у нас спрашивать. Напоминаю вам слова Путина, его открытость к контактам, диалогу. Это наша последовательная позиция, она хорошо известна в мире. А в остальном давайте дождемся каких-то конкретных действий", – подытожил Песков.

В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.
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