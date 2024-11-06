https://crimea.ria.ru/20241106/kak-v-kremle-otsenili-zayavleniya-trampa-o-mire-na-ukraine-1141650142.html

Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине

Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Как в Кремле оценили заявления Трампа о мире на Украине

Рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте США неуместно, Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T13:12

2024-11-06T13:12

2024-11-06T13:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Рассуждать о возможных сценариях развития ситуации на Украине при новом президенте США неуместно, Москва будет делать выводы только по конкретным шагам будущей американской администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Дональда Трампа о намерении остановить украинский конфликт.Российская сторона неоднократно заявляла, что Вашингтон в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, напомнил Песков. Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подливает керосин в этот конфликт, принимает в нем непосредственное участие, то Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить, отметил Песков.Представитель Кремля также сообщил, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах, и призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства.Песков также констатировал, что отношения России и США сейчас находятся в самой низкой точке, а дальнейшее будет зависеть от следующей американской администрации.Представителя Кремля спросили, готов ли Путин к телефонному разговору с Дональдом Трампом после его победы на выборах.В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, москва, мнения, новости, дональд трамп, украина