https://crimea.ria.ru/20241106/krymchanin-poluchil-srok-za-khranenie-boepripasov-1141642996.html

Крымчанин получил срок за хранение боеприпасов

Крымчанин получил срок за хранение боеприпасов - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Крымчанин получил срок за хранение боеприпасов

Жителя Симферопольского района приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы за хранение в собственном гараже взрывных устройств и боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T11:28

2024-11-06T11:28

2024-11-06T11:28

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителя Симферопольского района приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы за хранение в собственном гараже взрывных устройств и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Обвинение в отношении 47-летнего подсудимого поддерживала прокуратура Симферопольского района. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного по к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 25 тыс. рублей.Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.5 ноября стало известно, что житель Джанкойского района Крыма получил срок за незаконное изготовление патронов. В августе 2021 года мужчина обнаружил мешок со старыми патронами на территории заброшенного виноградника, перенес их к себе домой и, проведя некоторые манипуляции, изготовил из них 13 патронов, пригодных для совершения выстрелов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за хранение патроновКерчанин хранил дома две булавы и раритетное оружиеВ Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, закон и право, правосудие, прокуратура республики крым, симферопольский район, приговор, крым, новости крыма