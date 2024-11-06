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Крымчанин получил срок за хранение боеприпасов
Крымчанин получил срок за хранение боеприпасов - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Крымчанин получил срок за хранение боеприпасов
Жителя Симферопольского района приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы за хранение в собственном гараже взрывных устройств и боеприпасов. Об... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T11:28
2024-11-06T11:28
2024-11-06T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителя Симферопольского района приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы за хранение в собственном гараже взрывных устройств и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Обвинение в отношении 47-летнего подсудимого поддерживала прокуратура Симферопольского района. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного по к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 25 тыс. рублей.Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.5 ноября стало известно, что житель Джанкойского района Крыма получил срок за незаконное изготовление патронов. В августе 2021 года мужчина обнаружил мешок со старыми патронами на территории заброшенного виноградника, перенес их к себе домой и, проведя некоторые манипуляции, изготовил из них 13 патронов, пригодных для совершения выстрелов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил три года колонии за хранение патроновКерчанин хранил дома две булавы и раритетное оружиеВ Симферополе нашли сумку с оружием: 9 "стволов" и 350 патронов
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оружие, закон и право, правосудие, прокуратура республики крым, симферопольский район, приговор, крым, новости крыма
Крымчанин получил срок за хранение боеприпасов
Житель Крыма получил 3,5 года колонии за хранение боеприпасов и взрывных устройств