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В Верховном суде Крыма вынесен приговор двум друзьям за убийство товарища - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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В Верховном суде Крыма вынесен приговор двум друзьям за убийство товарища
В Верховном суде Крыма вынесен приговор двум друзьям за убийство товарища - РИА Новости Крым, 28.10.2024
В Верховном суде Крыма вынесен приговор двум друзьям за убийство товарища
Суд приговорил двоих приятелей из южнобережного поселка Гаспра, обвиняемых в убийстве своего общего знакомого, к трем и двенадцати годам лишения свободы... РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T17:42
2024-10-28T17:42
новости крыма
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происшествия
убийство
верховный суд крыма
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил двоих приятелей из южнобережного поселка Гаспра, обвиняемых в убийстве своего общего знакомого, к трем и двенадцати годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики Крым.Подсудимые – 39-летний и 40-летний жители Гаспры – обвинялись в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору.Согласно приговору суда подсудимые и потерпевший, которые были ранее знакомы, вместе отдыхали, распивая спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое нанесли третьему тяжелые травмы, а затем привезли в больницу, где он скончался от полученных травм.Так, одного из подсудимых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Другой подсудимый был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п. "г" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему было назначено окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе.Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего к подсудимому, виновному в его убийстве.Приговор не вступил в законную силу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил соседа по палате: в Крыму мужчина осужден на шесть летЗапер в комнате и бил ножом: сын хотел убить мать в СевастополеПоджег дом с 97-летним отцом: крымчанина будут судить за убийство
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, происшествия, убийство, верховный суд крыма, суд, приговор
В Верховном суде Крыма вынесен приговор двум друзьям за убийство товарища

В Крыму за убийство товарища двое друзей получили 3 года и 12 лет лишения свободы

17:42 28.10.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Суд приговорил двоих приятелей из южнобережного поселка Гаспра, обвиняемых в убийстве своего общего знакомого, к трем и двенадцати годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики Крым.
Подсудимые – 39-летний и 40-летний жители Гаспры – обвинялись в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору.
Согласно приговору суда подсудимые и потерпевший, которые были ранее знакомы, вместе отдыхали, распивая спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое нанесли третьему тяжелые травмы, а затем привезли в больницу, где он скончался от полученных травм.

"Подсудимые не признали свою вину в предъявленном обвинении, отрицая наличие сговора между собой на убийство потерпевшего. В ходе судебного разбирательства обвинение не подтвердилось, действиям подсудимых была дана иная юридическая оценка. Их действия переквалифицированы с п. "ж" ч. 2 ст.105 на иные нормы уголовного закона", – говорится в сообщении.

Так, одного из подсудимых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Другой подсудимый был признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п. "г" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ему было назначено окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего к подсудимому, виновному в его убийстве.
Приговор не вступил в законную силу.
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