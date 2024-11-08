https://crimea.ria.ru/20241108/pereobulis-v-vozdukhe-ekspert-otsenil-isklyuchenie-trampa-iz-mirotvortsa-1141714335.html

Переобулись в воздухе: эксперт оценил исключение Трампа из "Миротворца"

Переобулись в воздухе: эксперт оценил исключение Трампа из "Миротворца" - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Переобулись в воздухе: эксперт оценил исключение Трампа из "Миротворца"

Исключение Дональда Трампа из базы украинского экстремистского сайта "Миротворец" является одним из проявлений "перекрашивания" лидеров киевского режима,... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T14:21

2024-11-08T14:21

2024-11-08T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Исключение Дональда Трампа из базы украинского экстремистского сайта "Миротворец" является одним из проявлений "перекрашивания" лидеров киевского режима, которые рассчитывают и дальше получать поддержку из США при новой американской администрации. Такое мнение РИА Новости Крым высказал блогер, военный волонтер и политтехнолог Алексей Живов.Дональда Трампа включили в базу "Миротворца" в 2018 году. Авторы сайта обвинили его в "признании Крыма российской территорией". После победы на выборах в США данные Трампа были удалены с сайта.Он отметил: как только боевые действия закончатся, Владимир Зеленский и его окружение обречены не только на потерю власти, но и, возможно, жизни, потому продолжение боевых действий для них – "вопрос выживания".С таким мнением согласна руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог и социолог Наталья Киселева. По ее словам, Зеленский рассчитывает на продолжение поставок вооружения и финансовых траншей, поэтому всеми способами будет пытаться угодить новой американской администрации и максимально сгладить все острые углы в отношениях с Трампом, которых немало.Однако все эти шаги вряд ли подействуют на победителя президентских выборов в США, и не только потому, что Зеленский в ходе кампании поддерживал кандидата от демократов Камалу Харрис, считает эксперт.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его авторы публикуют персональные данные всех, кто, по их мнению, угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные известных политиков, включая генсека ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также артистов и других деятелей культуры, журналистов, политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по иной причине вызвал негативную оценку авторов сайта. Ресурс не значится официальным. Однако на практике тех людей, которые состоят в списках "Миротворца", украинские пограничник отказываются пускать в страну. Сайт заблокирован на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнениеСлова Трампа об урегулировании на Украине заслуживают внимания – ПутинЛавров оценил перспективы отношений с США при Трампе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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