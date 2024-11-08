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Осужден инициатор нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве

Осужден инициатор нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Осужден инициатор нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве

Организатору и руководителю нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве вынесен приговор. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T15:26

2024-11-08T15:26

2024-11-08T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Организатору и руководителю нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве вынесен приговор. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.В ходе марша, по информации СК, он призвал напасть на представительство Россотрудничества в Киеве. В итоге,18 февраля 2018 года на площади Независимости собрались порядка 300 человек. Тицкий и руководители других украинских радикальных организаций призвали всех нанести повреждения зданию Россотрудничества, чтобы прекратить его деятельность.Радикалы забросали здание российского представительства, которое пользуется международной защитой, камнями, красящей жидкостью, разбили стекла в окнах. Также они нанесли антироссийские надписи на фасад. Таким образом был нанесен материальный ущерб.Доказательства вины Богдана Тицкого были собранны Главным следственным управлением Следственного комитета России. 2-й Западный окружной военный суд признал их достаточными для вынесения приговора руководителю украинской организации "Черный комитет"* Богдану Тицкому.Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) ч. 3 ст.33, ч. 2 ст. 360 (организация и руководство нападением на служебное помещение лиц, пользующихся международной защитой) УК РФ."Судом Тицкому заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он объявлен в международный розыск", - уточняют в СК.Следствие продолжает мероприятия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к нападениям на российские дипломатические объекты на Украине.*Признана террористической на территории Российской Федерации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в СевастополеФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС РоссииПередавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), киев, суд