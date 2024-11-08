https://crimea.ria.ru/20241108/v-sovfede-predlozhili-otsech-ukrainu-ot-chernogo-morya-1141717291.html

В Совфеде предложили отсечь Украину от Черного моря

В Совфеде предложили отсечь Украину от Черного моря - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Совфеде предложили отсечь Украину от Черного моря

Для защиты граждан и российских военных в Приднестровье необходимо отсечь Украину от Черного моря и обеспечить проход к ПМР, заявил первый заместитель... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T17:13

2024-11-08T17:13

2024-11-08T17:13

владимир джабаров

приднестровье

россия

украина

черное море

совет федерации

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Для защиты граждан и российских военных в Приднестровье необходимо отсечь Украину от Черного моря и обеспечить проход к ПМР, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что на Украине прежде всего должен поменяться политический режим. По словам Джабарова, даже если место Зеленского займет другой, в стране ничего не поменяется."Нацисты должны уйти навсегда", - заметил политик.Сенатор подчеркнул, что в том государстве, которое останется от Украины, должен быть дружественный России, нейтральный режим."Потому что повторение подобных событий рано или поздно принесет большую беду всем нашим народам", - заключил Джабаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где должна проходить граница Украины – ответ ПутинаПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнениеВ ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа

приднестровье

россия

украина

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, приднестровье, россия, украина, черное море, совет федерации, мнения