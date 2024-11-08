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В Совфеде предложили отсечь Украину от Черного моря
В Совфеде предложили отсечь Украину от Черного моря - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В Совфеде предложили отсечь Украину от Черного моря
Для защиты граждан и российских военных в Приднестровье необходимо отсечь Украину от Черного моря и обеспечить проход к ПМР, заявил первый заместитель... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T17:13
2024-11-08T17:13
2024-11-08T17:13
владимир джабаров
приднестровье
россия
украина
черное море
совет федерации
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Для защиты граждан и российских военных в Приднестровье необходимо отсечь Украину от Черного моря и обеспечить проход к ПМР, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он считает, что на Украине прежде всего должен поменяться политический режим. По словам Джабарова, даже если место Зеленского займет другой, в стране ничего не поменяется."Нацисты должны уйти навсегда", - заметил политик.Сенатор подчеркнул, что в том государстве, которое останется от Украины, должен быть дружественный России, нейтральный режим."Потому что повторение подобных событий рано или поздно принесет большую беду всем нашим народам", - заключил Джабаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где должна проходить граница Украины – ответ ПутинаПриблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнениеВ ЕС сомневаются насчет дальнейшей поддержки Киева после победы Трампа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир джабаров, приднестровье, россия, украина, черное море, совет федерации, мнения
В Совфеде предложили отсечь Украину от Черного моря
Украину нужно отсечь от Черного моря и обеспечить проход к Приднестровью - Джабаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Для защиты граждан и российских военных в Приднестровье необходимо отсечь Украину от Черного моря и обеспечить проход к ПМР, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Британцы же говорили: кто владеет Крымом, тот контролирует Черное море. Они покой же потеряли, когда Крым вернулся в состав России. А теперь, если их отсекут от Черного моря, для них это вообще будет трагедия. Одесса, Николаев... Я думаю, что мы должны отсечь Украину от Черного моря, должны иметь проход к Приднестровью, чтобы защитить там наш контингент, наших граждан", - заявил политик во время выступления на площадке медиагруппы "Россия сегодня", пишет РИА Новости.
Он считает, что на Украине прежде всего должен поменяться политический режим. По словам Джабарова, даже если место Зеленского займет другой, в стране ничего не поменяется.
"Нацисты должны уйти навсегда", - заметил политик.
Сенатор подчеркнул, что в том государстве, которое останется от Украины, должен быть дружественный России, нейтральный режим.
"Потому что повторение подобных событий рано или поздно принесет большую беду всем нашим народам", - заключил Джабаров.
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