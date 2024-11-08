Рейтинг@Mail.ru
Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241108/sanatoriy-v-krymu-podal-k-ukraine-isk-na-488-millionov-1141717541.html
Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов
Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов
Санаторий в Крыму планирует взыскать с Украины почти 49 миллионов рублей убытков. Здравница принадлежит Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T17:27
2024-11-08T17:28
крым
украина
закон и право
суд
правосудие
новости крыма
никита михалков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110386/79/1103867970_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_bf4c6e84b86244535bdd46a1679acb4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Санаторий в Крыму планирует взыскать с Украины почти 49 миллионов рублей убытков. Здравница принадлежит Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита Михалков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке судебного делопроизводства.По данным РИА Новости, суд принял исковое заявление, судебное разбирательство запланировано на 27 ноября. Представители обеих сторон должны предоставить дополнительные доказательства для обоснования своих позиций.В Союз кинематографистов России входят около пяти тысяч человек. Председателем организации является народный артист России, актер и кинорежиссер Никита Михалков.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад пенсий и соцвыплат.В октябре Верховный суд Республики Крым предварительно рассмотрел иск Общественной палаты Крыма в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины.В августе арбитражный суд Крыма полуострова удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады. Год назад Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсацииКрым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстреловИск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110386/79/1103867970_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_55101da422f7436c8d55653a6c84b07d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, украина, закон и право, суд, правосудие, новости крыма, никита михалков
Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов

Принадлежащий Союзу кинематографистов санаторий в Крыму требует с Украины 48,8 млн убытков

17:27 08.11.2024 (обновлено: 17:28 08.11.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Санаторий в Крыму планирует взыскать с Украины почти 49 миллионов рублей убытков. Здравница принадлежит Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита Михалков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке судебного делопроизводства.
"Общество с ограниченной ответственностью "Дом творчества "Санаторий Алуштинский" обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, к государственному агентству водных ресурсов Украины с требованием о взыскании убытков в размере 48,8 млн рублей", - говорится в документе.
По данным РИА Новости, суд принял исковое заявление, судебное разбирательство запланировано на 27 ноября. Представители обеих сторон должны предоставить дополнительные доказательства для обоснования своих позиций.
В Союз кинематографистов России входят около пяти тысяч человек. Председателем организации является народный артист России, актер и кинорежиссер Никита Михалков.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад пенсий и соцвыплат.
В октябре Верховный суд Республики Крым предварительно рассмотрел иск Общественной палаты Крыма в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины.
В августе арбитражный суд Крыма полуострова удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады. Год назад Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсации
Крым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов
Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать
 
КрымУкраинаЗакон и правоСудПравосудиеНовости КрымаНикита Михалков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05В США сделали заявление о Крыме
17:44Троих подростков осудят за терроризм в Запорожской области
17:27Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов
17:13В Совфеде предложили отсечь Украину от Черного моря
17:03На Южном берегу Крыма ограничат движение транспорта
16:36Родители до смерти заморили голодом двухлетнюю девочку
16:25Мурашко оценил уровень младенческой смертности в России
16:12Как получить сертификат на средства реабилитации в Крыму
15:26Осужден инициатор нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве
15:23Попытка прорыва границы и 11 контратак ВСУ отбиты в в Курской области
14:55В Крыму повысят налоги для владельцев долгостроев
14:37В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации
14:26Новая школа на 800 учащихся появится в Феодосии
14:21Переобулись в воздухе: эксперт оценил исключение Трампа из "Миротворца"
14:09Украинские боевики обстреляли Херсонскую область: есть раненые
13:42Продажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительство
13:38Полсотни боевиков ВСУ сдались в плен за неделю
13:26Трампа убрали из базы "Миротворца"
13:13ВСУ потеряли 14 тысяч боевиков - недельная сводка Минобороны
12:55Восстановление берегозащиты в Крыму обойдется в 34 млрд рублей
Лента новостейМолния