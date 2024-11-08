Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов
Принадлежащий Союзу кинематографистов санаторий в Крыму требует с Украины 48,8 млн убытков
17:27 08.11.2024 (обновлено: 17:28 08.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Санаторий в Крыму планирует взыскать с Украины почти 49 миллионов рублей убытков. Здравница принадлежит Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита Михалков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке судебного делопроизводства.
"Общество с ограниченной ответственностью "Дом творчества "Санаторий Алуштинский" обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, к государственному агентству водных ресурсов Украины с требованием о взыскании убытков в размере 48,8 млн рублей", - говорится в документе.
По данным РИА Новости, суд принял исковое заявление, судебное разбирательство запланировано на 27 ноября. Представители обеих сторон должны предоставить дополнительные доказательства для обоснования своих позиций.
В Союз кинематографистов России входят около пяти тысяч человек. Председателем организации является народный артист России, актер и кинорежиссер Никита Михалков.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад пенсий и соцвыплат.
В октябре Верховный суд Республики Крым предварительно рассмотрел иск Общественной палаты Крыма в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины.
В августе арбитражный суд Крыма полуострова удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады. Год назад Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.
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