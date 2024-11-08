https://crimea.ria.ru/20241108/sanatoriy-v-krymu-podal-k-ukraine-isk-na-488-millionov-1141717541.html

Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов

Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов

Санаторий в Крыму планирует взыскать с Украины почти 49 миллионов рублей убытков. Здравница принадлежит Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T17:27

2024-11-08T17:27

2024-11-08T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Санаторий в Крыму планирует взыскать с Украины почти 49 миллионов рублей убытков. Здравница принадлежит Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита Михалков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке судебного делопроизводства.По данным РИА Новости, суд принял исковое заявление, судебное разбирательство запланировано на 27 ноября. Представители обеих сторон должны предоставить дополнительные доказательства для обоснования своих позиций.В Союз кинематографистов России входят около пяти тысяч человек. Председателем организации является народный артист России, актер и кинорежиссер Никита Михалков.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад пенсий и соцвыплат.В октябре Верховный суд Республики Крым предварительно рассмотрел иск Общественной палаты Крыма в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины.В августе арбитражный суд Крыма полуострова удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады. Год назад Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсацииКрым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстреловИск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, закон и право, суд, правосудие, новости крыма, никита михалков