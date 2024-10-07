https://crimea.ria.ru/20241007/verkhovnyy-sud-kryma-rassmotrel-isk-o-kompensatsii-iz-za-energoblokady-1140892601.html

Верховный суд Крыма рассмотрел иск о компенсации из-за энергоблокады

Верховный суд Крыма рассмотрел иск о компенсации из-за энергоблокады - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Верховный суд Крыма рассмотрел иск о компенсации из-за энергоблокады

Верховный суд Республики Крым предварительно рассмотрел иск Общественной палаты Крыма в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T13:57

2024-10-07T13:57

2024-10-07T14:50

суд

верховный суд крыма

энергетическая блокада крыма

симферополь

крым

новости крыма

общественная палата крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/07/1140897129_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b54d1c1fb852bd12d4ca9b410a14fb00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым предварительно рассмотрел иск Общественной палаты Крыма в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины, передает из зала суда корреспондент РИА Новости Крым.Предварительное заседание состоялось без присутствия доверенных лиц стороны обвинения, несмотря на то, что они были уведомлены в законном порядке.В ходе предварительного заседания суд постановил привлечь к делу в качестве третьих лиц и взять пояснения минтопэнерго, минздрава, МЧС, минЖКХ, минтранса Крыма и "Крымэнерго". Также в ходе заседания в качестве третьих лиц привлечены прокуратура Крыма и МИД РФ. К делу будет приобщено решение Апелляционного суда Крыма о вреде, причиненном полуострову и его жителям из-за водной блокады Крыма.В иске Общественная палата Крыма просит Верховный суд Республики Крым признать факт нарушения права крымчан на жизнь и здоровье, а также признать за ними право на компенсацию морального вреда. Ответчиком в деле выступает государство Украина в лице Кабинета министров Украины, Министерства энергетики Украины и "Укрэнерго".Иск был подан Общественной палатой 29 марта 2024 года. Рассмотрение дела по существу состоится 25 ноября 2024 года.В свою очередь советник председателя ГС Крыма Ефим Фикс заявил, что Республика последовательно отстаивает право крымчан на компенсацию морального ущерба, который был причинен в результате энергетической блокады.Фикс добавил, что рабочая группа сейчас работает над подготовкой иска, связанного с экономическими преступлениями Украины в отношении Крыма. Советник спикера ГС Крыма привел в пример Нюрнбергский трибунал, когда после определения преступников и их наказания были определены компенсационные действия пострадавшим."Закончится СВО с полным выполнением ее задач, тогда будут подписываться соответствующие договоры и в их рамках будут приниматься соответствующие решения", – подчеркнул Фикс.Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что признание нанесенного Крыму ущерба в результате водной и энергетической блокад на судебном уровне необходимо, так как документ понадобится, когда хозяева киевского режима "созреют" до проведения переговоров.В июне этого года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллионов 156 миллиардов 605 миллионов рублей. Подсчитано, что в общем водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей. Об этом РИА Новости заявил глава парламента РК Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые судебные решения по блокадам Крыма ожидаются этой осенью В Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева Крым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсации

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суд, верховный суд крыма, энергетическая блокада крыма, симферополь, крым, новости крыма, общественная палата крыма