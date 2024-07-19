https://crimea.ria.ru/20240719/novye-sudebnye-resheniya-po-blokadam-kryma-ozhidayutsya-etoy-osenyu-1138989492.html

Новые судебные решения по блокадам Крыма ожидаются этой осенью

Новые судебные решения по блокадам Крыма ожидаются этой осенью - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Новые судебные решения по блокадам Крыма ожидаются этой осенью

В парламенте Крыма рассчитывают, что решения судов по иску крымских предприятий к Украине по водной блокаде, а также по иску Общественной палаты РК по... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T12:44

2024-07-19T12:44

2024-07-19T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В парламенте Крыма рассчитывают, что решения судов по иску крымских предприятий к Украине по водной блокаде, а также по иску Общественной палаты РК по энергетической блокаде будут приняты этой осенью. Об этом сообщил заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс в пресс-центре РИА Новости Крым.В июне этого года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск республиканских властей о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Киева 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей.12 июля Верховный суд Крыма удовлетворил иск Общественной палаты РК по водной блокаде на 3 трлн 66 млрд рублей, тем самым признав право крымчан взыскивать с Украины компенсации за нанесенный ущерб.Фикс добавил, что после окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета Крыма специальная комиссия продолжит работу по подсчету ущерба и подготовке исков к Киеву по транспортной, продовольственной и финансовой блокадам полуострова.Дело о водной блокаде Крыма, инициированное Общественной палатой республики, начали рассматривать 28 июня в закрытом режиме, в связи с тем, что материалы дела имеют ограниченный доступ. Верховный суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты РК в октябре прошлого года. 17 мая этого года состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска.Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. Как сообщил в ходе предварительного заседания судья Верховного суда РК, ответчики были надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендоватьКрым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсацииЖитель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма

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водная блокада крыма, ефим фикс, крым, симферополь, срочные новости крыма, украина, закон и право