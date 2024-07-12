https://crimea.ria.ru/20240712/krymchane-smogut-trebovat-kompensatsii-za-vodnuyu-blokadu-v-2014-godu-1138791160.html
Крымчане смогут требовать компенсации за водную блокаду в 2014 году
Крымчане смогут требовать компенсации за водную блокаду в 2014 году - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Крымчане смогут требовать компенсации за водную блокаду в 2014 году
Верховный суд Республики Крым вынес решение по иску Общественной палаты о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. О... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T11:40
2024-07-12T11:40
2024-07-12T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым вынес решение по иску Общественной палаты о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. О правовых последствиях этого решения журналистам рассказал первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.Верховный суд республики признал, что Украина, перекрыв доступ воды в Северо-Крымский канал, нарушила права крымчан. Согласно решению суда, они имеют право получить моральную компенсацию."Сумма, которую мы обозначили, порядка 3 триллионов 66 миллиардов рублей. После всех процедур будет принято решение о порядке обращения граждан Республики Крым по реализации вот этого документа", - уточнил Фикс.Механизм дальнейших действий крымчан начнут разрабатывать сразу, как только решение суда поступит в Общественную палату, заявил председатель комиссии по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Юрий Штурцев. Он представляет интересы ОП в суде.Дело о водной блокаде Крыма, инициированное Общественной палатой республики, начали рассматривать 28 июня в закрытом режиме, в связи с тем, что материалы дела имеют ограниченный доступ. В судебном заседании был объявлен перерыв до 12 июля.Верховный суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты РК в октябре прошлого года. 17 мая этого года состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска.Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. Как сообщил в ходе предварительного заседания судья Верховного суда РК, ответчики были надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендоватьКрым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсацииЖитель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Крымчане смогут требовать компенсации за водную блокаду в 2014 году
Суд признал право крымчан на компенсацию морального вреда нанесенного водной блокадой
11:40 12.07.2024 (обновлено: 12:56 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Верховный суд Республики Крым вынес решение по иску Общественной палаты о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. О правовых последствиях этого решения журналистам рассказал первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.
"Суд в полном объеме удовлетворил иск, поданный Общественной палатой. Тем самым он признал факт нарушения права граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, на доступ к воде в результате неправомерных действий Украины", - сказал он.
Верховный суд республики признал, что Украина, перекрыв доступ воды в Северо-Крымский канал, нарушила права крымчан. Согласно решению суда, они имеют право получить моральную компенсацию.
"Сумма, которую мы обозначили, порядка 3 триллионов 66 миллиардов рублей. После всех процедур будет принято решение о порядке обращения граждан Республики Крым по реализации вот этого документа", - уточнил Фикс.
Механизм дальнейших действий крымчан начнут разрабатывать сразу, как только решение суда поступит в Общественную палату, заявил председатель комиссии по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Юрий Штурцев. Он представляет интересы ОП в суде.
"На сегодняшний момент оглашена только резолютивная часть, только окончательные выводы суда о том, по каким причинам надо удовлетворить иск. Что положил в обоснование этого решения суд, мы узнаем через 5 дней, когда решение будет изготовлено в полном объеме", - сказал он.
Дело о водной блокаде Крыма, инициированное Общественной палатой республики, начали рассматривать 28 июня в закрытом режиме
, в связи с тем, что материалы дела имеют ограниченный доступ. В судебном заседании был объявлен перерыв до 12 июля.
Верховный суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты РК в октябре прошлого года. 17 мая этого года состоялось предварительное заседание
по рассмотрению иска.
Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. Как сообщил в ходе предварительного заседания судья Верховного суда РК, ответчики были надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.
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