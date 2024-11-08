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Попытка прорыва границы и 11 контратак ВСУ отбиты в в Курской области - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Попытка прорыва границы и 11 контратак ВСУ отбиты в в Курской области
Попытка прорыва границы и 11 контратак ВСУ отбиты в в Курской области - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Попытка прорыва границы и 11 контратак ВСУ отбиты в в Курской области
Армия России отразила 11 контратак украинских боевиков в Курской области за сутки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T15:23
2024-11-08T15:25
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Армия России отразила 11 контратак украинских боевиков в Курской области за сутки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны.Бойцы "Севера" также предотвратили попытку прорыва ВСУ через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь.Кроме того, отражены 11 контратак врага в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.Военнослужащие группировки "Север" продолжили наступление и нанесли противнику поражение возле сел Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета и 11 автомобилей", - уточнили в ведомстве.Под авиаударами и огнем артиллерии оказались скопления живой силы и техники ВСУ в районах Александрии, Викторовки, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленького, Куриловки, Леонидово, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Новоивановки, Свердликово, Плехово, Черкасского Поречного и Южного.Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 500 военнослужащих, 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортеров, 1094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ.Накануне в рамках пленарного заседания клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в Курской области уже насчитывают свыше 30 тысяч человек. Кроме того, президент сообщил, что российские войска фактически блокировали две крупные группировки украинских войск общей численностью около 15 тысяч солдат на Купянском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 14 тысяч боевиков - недельная сводка Минобороны12 бригад ВСУ поражены в Курской областиАрмия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "север", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Попытка прорыва границы и 11 контратак ВСУ отбиты в в Курской области

Украина потеряла в Курской области больше 30 тысяч боевиков

15:23 08.11.2024 (обновлено: 15:25 08.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФРазбитая техника ВСУ в Курской области
Разбитая техника ВСУ в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Армия России отразила 11 контратак украинских боевиков в Курской области за сутки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны.
Бойцы "Севера" также предотвратили попытку прорыва ВСУ через государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь.
"ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, четыре боевых бронированных машины и четыре автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сообщили в военном ведомстве.
Кроме того, отражены 11 контратак врага в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.
Военнослужащие группировки "Север" продолжили наступление и нанесли противнику поражение возле сел Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, шесть боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также два миномета и 11 автомобилей", - уточнили в ведомстве.
Под авиаударами и огнем артиллерии оказались скопления живой силы и техники ВСУ в районах Александрии, Викторовки, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленького, Куриловки, Леонидово, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Новоивановки, Свердликово, Плехово, Черкасского Поречного и Южного.
Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 30 500 военнослужащих, 189 танков, 121 боевую машину пехоты, 107 бронетранспортеров, 1094 боевые бронированные машины, 829 автомобилей, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ.
Накануне в рамках пленарного заседания клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в Курской области уже насчитывают свыше 30 тысяч человек. Кроме того, президент сообщил, что российские войска фактически блокировали две крупные группировки украинских войск общей численностью около 15 тысяч солдат на Купянском направлении.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФНовости СВОГруппировка войск "Север"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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