https://crimea.ria.ru/20241108/v-leninskom-rayone-kryma-izbrali-glavu-administratsii-1141714697.html

В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации

В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации

Главой администрации Ленинского района Крыма избран Игорь Крутьков. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в пятницу, сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T14:37

2024-11-08T14:37

2024-11-08T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Главой администрации Ленинского района Крыма избран Игорь Крутьков. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в пятницу, сообщили РИА Новости Крым в администрации района.В конкурсе на вакантную должность главы администрации района участвовали всего четыре кандидата: Игорь Крутьков, Владимир Отинов, Елена Аюпова, Екатерина Селезнева.Игорь Владимирович Крутьков родился 14 мая 1979 года. Имеет высшее профессиональное образование – закончил Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта в 2001 году по специальности "Физическое воспитание", также получил диплом Университета экономики и управления в Симферополе в 2018 году по специальности "Управление персоналом".В разные годы работал учителем физкультуры, был подсобным рабочим и докером-механизатором в Керченском морпорту.В период с 2010-го по 2014-й годы занимал должность главы Войковского сельсовета Ленинского района. В 2014-м стал председателем Войковского сельского совета – главой администрации Войковского сельского поселения Ленинского района Крыма. На этой должности работал до сентября 2023-го года.В период с апреля 2023-го по сентябрь 2024 года был заместителем главы администрации города Керчь, а с сентября - первым замглавы администрации Ленинского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте выбрали главу администрацииВ Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Керчи назначен новый глава администрации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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