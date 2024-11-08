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В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации
В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации
Главой администрации Ленинского района Крыма избран Игорь Крутьков. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в пятницу, сообщили РИА Новости Крым в... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T14:37
2024-11-08T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Главой администрации Ленинского района Крыма избран Игорь Крутьков. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в пятницу, сообщили РИА Новости Крым в администрации района.В конкурсе на вакантную должность главы администрации района участвовали всего четыре кандидата: Игорь Крутьков, Владимир Отинов, Елена Аюпова, Екатерина Селезнева.Игорь Владимирович Крутьков родился 14 мая 1979 года. Имеет высшее профессиональное образование – закончил Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта в 2001 году по специальности "Физическое воспитание", также получил диплом Университета экономики и управления в Симферополе в 2018 году по специальности "Управление персоналом".В разные годы работал учителем физкультуры, был подсобным рабочим и докером-механизатором в Керченском морпорту.В период с 2010-го по 2014-й годы занимал должность главы Войковского сельсовета Ленинского района. В 2014-м стал председателем Войковского сельского совета – главой администрации Войковского сельского поселения Ленинского района Крыма. На этой должности работал до сентября 2023-го года.В период с апреля 2023-го по сентябрь 2024 года был заместителем главы администрации города Керчь, а с сентября - первым замглавы администрации Ленинского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте выбрали главу администрацииВ Красногвардейском районе Крыма выбрали главу администрацииВ Керчи назначен новый глава администрации
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крым, ленинский район, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма
В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации

Главой администрации Ленинского района Крыма избрали Игоря Крутькова

14:37 08.11.2024 (обновлено: 15:47 08.11.2024)
 
Игорь Крутьков
Игорь Крутьков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Главой администрации Ленинского района Крыма избран Игорь Крутьков. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии в пятницу, сообщили РИА Новости Крым в администрации района.
"Сессия состоялась. Главой администрации назначен Игорь Крутьков", - отметили в администрации.
В конкурсе на вакантную должность главы администрации района участвовали всего четыре кандидата: Игорь Крутьков, Владимир Отинов, Елена Аюпова, Екатерина Селезнева.
Игорь Владимирович Крутьков родился 14 мая 1979 года. Имеет высшее профессиональное образование – закончил Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта в 2001 году по специальности "Физическое воспитание", также получил диплом Университета экономики и управления в Симферополе в 2018 году по специальности "Управление персоналом".
В разные годы работал учителем физкультуры, был подсобным рабочим и докером-механизатором в Керченском морпорту.
В период с 2010-го по 2014-й годы занимал должность главы Войковского сельсовета Ленинского района. В 2014-м стал председателем Войковского сельского совета – главой администрации Войковского сельского поселения Ленинского района Крыма. На этой должности работал до сентября 2023-го года.
В период с апреля 2023-го по сентябрь 2024 года был заместителем главы администрации города Керчь, а с сентября - первым замглавы администрации Ленинского района.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымЛенинский районКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиНовости Крыма
 
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