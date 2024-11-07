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Армия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Армия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении
Армия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Армия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении
Российские войска фактически блокировали две крупные группировки украинских войск общей численностью около 15 тысяч солдат на Купянском направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T23:21
2024-11-07T23:35
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска фактически блокировали две крупные группировки украинских войск общей численностью около 15 тысяч солдат на Купянском направлении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.По его словам, украинские военные пытаются навести понтонные переправы, чтобы хотя бы частично эвакуироваться, но артиллерия ВС РФ мгновенно их уничтожает.По его словам, украинские военные это видят, но решения принимаются на политическом уровне ни в интересах украинского государства, ни в интересах народа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Кременную Балку в ДонбассеБоевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американецРоссийские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, россия
Армия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении

Российские войска блокировали около 15 тысяч боевиков ВСУ на Купянском направлении – Путин

23:21 07.11.2024 (обновлено: 23:35 07.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска фактически блокировали две крупные группировки украинских войск общей численностью около 15 тысяч солдат на Купянском направлении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас на некоторых направлениях, на Купянском направлении, два очага блокирования. В одном очаге украинские войска прижаты к водохранилищу, где-то около 10 тысяч группировка заблокирована. В другом, под Купянском, – около пяти тысяч. В окружении уже находятся", - сказал российский лидер.

По его словам, украинские военные пытаются навести понтонные переправы, чтобы хотя бы частично эвакуироваться, но артиллерия ВС РФ мгновенно их уничтожает.
"На направлении в зоне ответственности группировки "Центр" тоже два-три участка блокирования. Два точно, скоро будет и третий", - добавил Путин.
По его словам, украинские военные это видят, но решения принимаются на политическом уровне ни в интересах украинского государства, ни в интересах народа.
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