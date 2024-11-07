https://crimea.ria.ru/20241107/putin-armiya-rf-blokirovala-15-tysyach-voennykh-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1141697482.html

Армия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении

Армия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Армия России блокировала 15 тысяч военных ВСУ на Купянском направлении

Российские войска фактически блокировали две крупные группировки украинских войск общей численностью около 15 тысяч солдат на Купянском направлении. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T23:21

2024-11-07T23:21

2024-11-07T23:35

владимир путин (политик)

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

армия и флот

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141086228_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_dd387503d8b2dbab2cb281599bf9a3db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска фактически блокировали две крупные группировки украинских войск общей численностью около 15 тысяч солдат на Купянском направлении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.По его словам, украинские военные пытаются навести понтонные переправы, чтобы хотя бы частично эвакуироваться, но артиллерия ВС РФ мгновенно их уничтожает.По его словам, украинские военные это видят, но решения принимаются на политическом уровне ни в интересах украинского государства, ни в интересах народа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила Кременную Балку в ДонбассеБоевой дух украинских солдат исчез – спасенный в зоне СВО американецРоссийские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, россия