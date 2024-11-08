https://crimea.ria.ru/20241108/murashko-otsenil-uroven-mladencheskoy-smertnosti-v-rossii-1141716632.html

Мурашко оценил уровень младенческой смертности в России

Мурашко оценил уровень младенческой смертности в России - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Мурашко оценил уровень младенческой смертности в России

Показатели младенческой смертности в России одни из самых низких за всю историю наблюдений. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T16:25

2024-11-08T16:25

2024-11-08T16:25

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.Показатели младенческой смертности в России одни из самых низких за всю историю наблюдений. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на III Всероссийской педиатрической ассамблее.По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, охрана семьи, материнства и детства является приоритетом государственной политики."И мы понимаем, что дальнейшее снижение (младенческой смертности – ред.) сопряжено с развитием определенных технологий, профилактических мероприятий, и без этого страна также не может дальше развиваться", - подчеркнул министр.В России один из самых масштабных скринингов для новорожденных на предмет врожденных и наследственных заболеваний, сказал он.Кроме того, по информации профильного министра, с 2018 года в стране открыта 21 новая детская больница, сейчас идет строительство еще восьми. На завершающей стадии находится строительство реабилитационного центра в Евпатории, отметил министр.Раннее сообщалось, что строительство первой очереди Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории вышло на финишную прямую и будет завершено до конца этого года, готовность объекта составляет 87%.В январе 2023 года в Крыму, как и по всей России, стартовала программа расширенного скрининга новорожденных. Их проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний. Ранее такая проверка проводилась только на наличие пяти заболеваний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в КрымуИтоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозыГде в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минздрав рф, михаил мурашко, младенческая смертность, дети, здравоохранение в россии, новости, общество