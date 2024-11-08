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Мурашко оценил уровень младенческой смертности в России - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Мурашко оценил уровень младенческой смертности в России
Мурашко оценил уровень младенческой смертности в России - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Мурашко оценил уровень младенческой смертности в России
Показатели младенческой смертности в России одни из самых низких за всю историю наблюдений. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T16:25
2024-11-08T16:25
россия
минздрав рф
михаил мурашко
младенческая смертность
дети
здравоохранение в россии
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.Показатели младенческой смертности в России одни из самых низких за всю историю наблюдений. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на III Всероссийской педиатрической ассамблее.По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, охрана семьи, материнства и детства является приоритетом государственной политики."И мы понимаем, что дальнейшее снижение (младенческой смертности – ред.) сопряжено с развитием определенных технологий, профилактических мероприятий, и без этого страна также не может дальше развиваться", - подчеркнул министр.В России один из самых масштабных скринингов для новорожденных на предмет врожденных и наследственных заболеваний, сказал он.Кроме того, по информации профильного министра, с 2018 года в стране открыта 21 новая детская больница, сейчас идет строительство еще восьми. На завершающей стадии находится строительство реабилитационного центра в Евпатории, отметил министр.Раннее сообщалось, что строительство первой очереди Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории вышло на финишную прямую и будет завершено до конца этого года, готовность объекта составляет 87%.В январе 2023 года в Крыму, как и по всей России, стартовала программа расширенного скрининга новорожденных. Их проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний. Ранее такая проверка проводилась только на наличие пяти заболеваний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Руки дрожат, но делаю": истории семей с паллиативными детьми в КрымуИтоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозыГде в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным
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россия, минздрав рф, михаил мурашко, младенческая смертность, дети, здравоохранение в россии, новости, общество
Мурашко оценил уровень младенческой смертности в России

Показатели младенческой смертности в России вышли на самый низкий за всю историю уровень

16:25 08.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота ГКБ № 15 им О. М. Филатова
Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.Показатели младенческой смертности в России одни из самых низких за всю историю наблюдений. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на III Всероссийской педиатрической ассамблее.
"Сегодня в нашей стране один из самых низких показателей младенческой смертности за всю историю наблюдений. И за последние четыре года практически на 25% снизилось в целом детская смертность детей до 18 лет", - говорится в Telegram-канале Минздрава.
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, охрана семьи, материнства и детства является приоритетом государственной политики.
"И мы понимаем, что дальнейшее снижение (младенческой смертности – ред.) сопряжено с развитием определенных технологий, профилактических мероприятий, и без этого страна также не может дальше развиваться", - подчеркнул министр.
В России один из самых масштабных скринингов для новорожденных на предмет врожденных и наследственных заболеваний, сказал он.
Кроме того, по информации профильного министра, с 2018 года в стране открыта 21 новая детская больница, сейчас идет строительство еще восьми. На завершающей стадии находится строительство реабилитационного центра в Евпатории, отметил министр.
Раннее сообщалось, что строительство первой очереди Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Евпатории вышло на финишную прямую и будет завершено до конца этого года, готовность объекта составляет 87%.
В январе 2023 года в Крыму, как и по всей России, стартовала программа расширенного скрининга новорожденных. Их проверяют на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний. Ранее такая проверка проводилась только на наличие пяти заболеваний.
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РоссияМинздрав РФМихаил МурашкоМладенческая смертностьдетиЗдравоохранение в РоссииНовостиОбщество
 
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