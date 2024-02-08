https://crimea.ria.ru/20240208/itogi-profosmotrov-skolko-detey-v-krymu-poluchayut-slozhnye-diagnozy-1134798962.html

Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы

Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы

Крым в 2023 году перевыполнил план по профилактическим осмотрам среди всех групп населения, при этом детские осмотры показали, что 90% маленьких крымчан не... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T22:03

2024-02-08T22:03

2024-02-08T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Крым в 2023 году перевыполнил план по профилактическим осмотрам среди всех групп населения, при этом детские осмотры показали, что 90% маленьких крымчан не имеют тяжелых заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной Году семьи в РФ.По словам министра, в это число входят, в частности, и детские осмотры. По их итогам сложные заболевания выявлены только у 2% маленьких крымчан.В текущем году профилактические осмотры и диспансеризацию должны пройти порядка 70% крымчан. Медорганизации полностью готовы, в том числе медики будут работать с выездом на предприятия, пообещал Скорупский.В России с 2024 года вводится обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и путем заключения с медицинской организацией соответствующего договора, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Читайте также на РИА Новости Крым:Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей ХерсонщиныВ России расширен список медицинских услуг по полису ОМССредняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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