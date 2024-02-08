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Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы
Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы
Крым в 2023 году перевыполнил план по профилактическим осмотрам среди всех групп населения, при этом детские осмотры показали, что 90% маленьких крымчан не... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T22:03
2024-02-08T22:03
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константин скорупский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Крым в 2023 году перевыполнил план по профилактическим осмотрам среди всех групп населения, при этом детские осмотры показали, что 90% маленьких крымчан не имеют тяжелых заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной Году семьи в РФ.По словам министра, в это число входят, в частности, и детские осмотры. По их итогам сложные заболевания выявлены только у 2% маленьких крымчан.В текущем году профилактические осмотры и диспансеризацию должны пройти порядка 70% крымчан. Медорганизации полностью готовы, в том числе медики будут работать с выездом на предприятия, пообещал Скорупский.В России с 2024 года вводится обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и путем заключения с медицинской организацией соответствующего договора, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Читайте также на РИА Новости Крым:Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей ХерсонщиныВ России расширен список медицинских услуг по полису ОМССредняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной
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РИА Новости Крым
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96
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дети, константин скорупский, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, крым, общество
Итоги профосмотров: сколько детей в Крыму получают сложные диагнозы

Крым перевыполнил план по профилактическим осмотрам – министр Скорупский

22:03 08.02.2024
 
© © Fotolia/ Picture-FactoryВрач
Врач
© © Fotolia/ Picture-Factory
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Крым в 2023 году перевыполнил план по профилактическим осмотрам среди всех групп населения, при этом детские осмотры показали, что 90% маленьких крымчан не имеют тяжелых заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной Году семьи в РФ.

"В прошлом году по целевым показателям мы должны были осмотреть более 1 миллиона 42 тысяч граждан республики, что составляет 54%. Силами наших медорганизаций мы с этой задачей справились: у нас профилактические мероприятия прошли 1 миллион 79 тысяч человек – почти 56% от населения", – рассказал Скорупский.

По словам министра, в это число входят, в частности, и детские осмотры. По их итогам сложные заболевания выявлены только у 2% маленьких крымчан.

"У нас в рамках нацпроектов введены скрининги, когда даже в период беременности женщина имеет возможность, пройдя определенные исследования, выявить уже в утробе то или иное заболевание, с которым можно справиться полностью или частично еще до момента рождения", – пояснил министр.

В текущем году профилактические осмотры и диспансеризацию должны пройти порядка 70% крымчан. Медорганизации полностью готовы, в том числе медики будут работать с выездом на предприятия, пообещал Скорупский.
В России с 2024 года вводится обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и путем заключения с медицинской организацией соответствующего договора, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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