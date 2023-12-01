https://crimea.ria.ru/20231201/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-po-itogam-goda-stanet-rekordnoy-1133239074.html

Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной

Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам II... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T11:22

2023-12-01T11:22

2023-12-01T11:22

россия

владимир путин (политик)

общество

здравоохранение в россии

национальный проект "здравоохранение"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".Он отметил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Так, в рамках национального проекта "Здравоохранение" построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, что позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого "золотого окна", когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий.Президент добавил, что благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов необходимое лечение проводят на местах.По словам главы государства, за последние годы создано почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, приобретено самое современное оборудование, а для врачей поликлиник закуплено свыше 14 тысяч автомобилей.При этом серьезное внимание нужно уделить таким вопросам, как укрепление медицинской науки, внедрение цифровых технологий и новых эффективных методик лечения опасных болезней, обеспечение инфекционной безопасности, решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования.Отдельно Путин поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые, рискуя собой, спасают и лечат российских бойцов в зоне специальной военной операции, в прифронтовых госпиталях и больницах. "Таких отважных, преданных своему делу людей без малого четыре тысячи человек", отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольныхВ Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачейВ Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), общество, здравоохранение в россии, национальный проект "здравоохранение", новости