Рейтинг@Mail.ru
Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231201/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-po-itogam-goda-stanet-rekordnoy-1133239074.html
Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной
Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной
Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам II... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T11:22
2023-12-01T11:22
россия
владимир путин (политик)
общество
здравоохранение в россии
национальный проект "здравоохранение"
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132131522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63b114f80374b3d839e3f2b8554f71c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".Он отметил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Так, в рамках национального проекта "Здравоохранение" построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, что позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого "золотого окна", когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий.Президент добавил, что благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов необходимое лечение проводят на местах.По словам главы государства, за последние годы создано почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, приобретено самое современное оборудование, а для врачей поликлиник закуплено свыше 14 тысяч автомобилей.При этом серьезное внимание нужно уделить таким вопросам, как укрепление медицинской науки, внедрение цифровых технологий и новых эффективных методик лечения опасных болезней, обеспечение инфекционной безопасности, решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования.Отдельно Путин поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые, рискуя собой, спасают и лечат российских бойцов в зоне специальной военной операции, в прифронтовых госпиталях и больницах. "Таких отважных, преданных своему делу людей без малого четыре тысячи человек", отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольныхВ Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачейВ Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132131522_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_00e2ded2eab6e1ea191a9ecab06508db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), общество, здравоохранение в россии, национальный проект "здравоохранение", новости
Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной

Путин: ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам года составит около 74 лет

11:22 01.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса "Национальное здравоохранение".
"Слаженная, ответственная работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, - рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни. По итогам года она составит около 74 лет", - сказал российский лидер.
Он отметил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Так, в рамках национального проекта "Здравоохранение" построена инфраструктура, подготовлены специалисты для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, что позволяет спасать пациентов с инсультами в течение так называемого "золотого окна", когда лечение наиболее действенно и позволяет избежать тяжелых последствий.
Президент добавил, что благодаря системе амбулаторной онкологической помощи большинству больных из регионов необходимое лечение проводят на местах.
По словам главы государства, за последние годы создано почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, приобретено самое современное оборудование, а для врачей поликлиник закуплено свыше 14 тысяч автомобилей.
При этом серьезное внимание нужно уделить таким вопросам, как укрепление медицинской науки, внедрение цифровых технологий и новых эффективных методик лечения опасных болезней, обеспечение инфекционной безопасности, решению кадровых проблем, повышению уровня и качества медицинского образования.
Отдельно Путин поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев, которые, рискуя собой, спасают и лечат российских бойцов в зоне специальной военной операции, в прифронтовых госпиталях и больницах. "Таких отважных, преданных своему делу людей без малого четыре тысячи человек", отметил он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных
В Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачей
В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику
 
РоссияВладимир Путин (политик)ОбществоЗдравоохранение в РоссииНациональный проект "Здравоохранение"Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:22Средняя продолжительность жизни в России по итогам года станет рекордной
11:12Сколько крымчан все еще без света из-за урагана – данные властей
11:00Мобилизованным крымчанам отправят 1000 комплектов теплой формы
10:51Пять человек погибли в результате шторма в Крыму – Аксенов
10:44Почти сто прилетов: под обстрелами ВСУ погиб мирных житель Херсонщины
10:31Задержан подозреваемый в терактах в Рязанской области агент СБУ
10:21Линии запитаны: власти Севастополя о ситуации с электроснабжением
10:08Ситуация на Керченской паромной переправе в пятницу утром
09:56Зеленский заявил о начале "новой фазы" конфликта с Россией
09:35И грянул шторм: обещанная геомагнитная буря обрушилась на Землю
09:25В Севастополе подсчитали ущерб от урагана
09:00Когда откроется Соборная мечеть в Симферополе
08:47У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер
08:46Армия Израиля возобновляет бои с ХАМАС
08:29В Турции произошло землетрясение
08:05Обстановка на Крымском мосту в пятницу утром
07:48Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская
07:27Сколько детей рождаются здоровыми от ВИЧ-положительных матерей в Крыму
06:49Крупный пожар в Ростове ликвидирован
06:36Как спорт становится нормой жизни в Крыму
Лента новостейМолния