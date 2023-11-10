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В Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачей - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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В Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачей
В Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачей - РИА Новости Крым, 10.11.2023
В Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачей
Новая поликлиника открылась в Казачьей бухте Севастополя. Прием пациентов медицинское учреждение начнет с понедельника, 13 ноября. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T16:40
2023-11-10T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Новая поликлиника открылась в Казачьей бухте Севастополя. Прием пациентов медицинское учреждение начнет с понедельника, 13 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Этот долгожданный объект для детей и взрослых с понедельника начнет полноценный прием пациентов. Поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, будет обслуживать 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей", - написал губернатор в Telegram-канале.По словам Развожаева, в поликлинике уже сформирован штат терапевтов и педиатров. А вот узких специалистов пока не хватает - пока они будут вести прием по графику.По словам Развожаева, это первая капитальная новая поликлиника, которая создана с нуля за новейшую историю Севастополя. Построили ее по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыВ Алуште капитально отремонтируют детскую поликлиникуВ Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов
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РИА Новости Крым
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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, михаил развожаев, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, новости крыма
В Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачей

Новая поликлиника на 13,5 тысяч пациентов открылась в Казачьей бухте Севастополя

16:40 10.11.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевНовая поликлиника открылась в Казачьей бухте Севастополя
Новая поликлиника открылась в Казачьей бухте Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Новая поликлиника открылась в Казачьей бухте Севастополя. Прием пациентов медицинское учреждение начнет с понедельника, 13 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Этот долгожданный объект для детей и взрослых с понедельника начнет полноценный прием пациентов. Поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, будет обслуживать 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей", - написал губернатор в Telegram-канале.
По словам Развожаева, в поликлинике уже сформирован штат терапевтов и педиатров. А вот узких специалистов пока не хватает - пока они будут вести прием по графику.

"Врачи будут приезжать из других поликлиник, и постепенно будут заполняться ставки на постоянной основе. Подчеркну: то, что сейчас не все врачи на месте, не отразится на качестве обслуживания посетителей", - заверил губернатор.

По словам Развожаева, это первая капитальная новая поликлиника, которая создана с нуля за новейшую историю Севастополя. Построили ее по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.
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СевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоМихаил РазвожаевСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
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