https://crimea.ria.ru/20231110/v-sevastopole-otkrylas-novaya-poliklinika--khvataet-li-vrachey-1132714169.html

В Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачей

В Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачей - РИА Новости Крым, 10.11.2023

В Севастополе открылась новая поликлиника – хватает ли врачей

Новая поликлиника открылась в Казачьей бухте Севастополя. Прием пациентов медицинское учреждение начнет с понедельника, 13 ноября. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T16:40

2023-11-10T16:40

2023-11-10T16:40

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

михаил развожаев

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Новая поликлиника открылась в Казачьей бухте Севастополя. Прием пациентов медицинское учреждение начнет с понедельника, 13 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Этот долгожданный объект для детей и взрослых с понедельника начнет полноценный прием пациентов. Поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, будет обслуживать 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей", - написал губернатор в Telegram-канале.По словам Развожаева, в поликлинике уже сформирован штат терапевтов и педиатров. А вот узких специалистов пока не хватает - пока они будут вести прием по графику.По словам Развожаева, это первая капитальная новая поликлиника, которая создана с нуля за новейшую историю Севастополя. Построили ее по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подорожает строительство онкодиспансера и больницыВ Алуште капитально отремонтируют детскую поликлиникуВ Керчи сорван срок ремонта роддома: подрядчик оштрафован на 10 миллионов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, михаил развожаев, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, новости крыма