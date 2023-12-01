https://crimea.ria.ru/20231201/obyazatelnuyu-dispanserizatsiyu-dlya-rabotayuschikh-rossiyan-vvedut-v-2024-godu-1133240576.html

Обязательную диспансеризацию для работающих россиян введут в 2024 году

Обязательную диспансеризацию для работающих россиян введут в 2024 году - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Обязательную диспансеризацию для работающих россиян введут в 2024 году

В России в следующем году введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T12:30

2023-12-01T12:30

2023-12-01T12:30

россия

диспансеризация

татьяна голикова

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России в следующем году введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии Национального конгресса "Национальное здравоохранение - 2023"По словам Голиковой, такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и путем заключения с медицинской организацией соответствующего договора.Вице-премьер также отметила, что в программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.Зампредседателя правительства РФ добавила, что за десять месяцев текущего года профосмотрами и диспансеризацией уже охвачено свыше 72 миллионов человек. Это почти на 26% выше аналогичного периода прошлого года.По ее словам, свыше 4,4 млн жителей сельской местности России охвачены выездной работой передвижных медицинских комплексов. С 2019 года в рамках всех мероприятий, которые осуществляло правительство в сфере здравоохранения, построено, реконструировано и отремонтировано более 8,6 тысячи зданий медицинских организаций. Благодаря созданным в сельской местности амбулаторным объектам здравоохранения - их 4,5 тысячи - медицинская помощь стала более доступной для более двух миллионов человек в более чем семи тысячах населенных пунктах.Ранее в видеообращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение - 2023" президент РФ Владимир Путин отметил, что по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России составит около 74 лет, что является рекордным показателем для нашей страны.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, диспансеризация, татьяна голикова, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости