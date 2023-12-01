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Обязательную диспансеризацию для работающих россиян введут в 2024 году - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Обязательную диспансеризацию для работающих россиян введут в 2024 году
Обязательную диспансеризацию для работающих россиян введут в 2024 году - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Обязательную диспансеризацию для работающих россиян введут в 2024 году
В России в следующем году введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T12:30
2023-12-01T12:30
россия
диспансеризация
татьяна голикова
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России в следующем году введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии Национального конгресса "Национальное здравоохранение - 2023"По словам Голиковой, такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и путем заключения с медицинской организацией соответствующего договора.Вице-премьер также отметила, что в программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.Зампредседателя правительства РФ добавила, что за десять месяцев текущего года профосмотрами и диспансеризацией уже охвачено свыше 72 миллионов человек. Это почти на 26% выше аналогичного периода прошлого года.По ее словам, свыше 4,4 млн жителей сельской местности России охвачены выездной работой передвижных медицинских комплексов. С 2019 года в рамках всех мероприятий, которые осуществляло правительство в сфере здравоохранения, построено, реконструировано и отремонтировано более 8,6 тысячи зданий медицинских организаций. Благодаря созданным в сельской местности амбулаторным объектам здравоохранения - их 4,5 тысячи - медицинская помощь стала более доступной для более двух миллионов человек в более чем семи тысячах населенных пунктах.Ранее в видеообращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение - 2023" президент РФ Владимир Путин отметил, что по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России составит около 74 лет, что является рекордным показателем для нашей страны.
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россия, диспансеризация, татьяна голикова, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости
Обязательную диспансеризацию для работающих россиян введут в 2024 году

В России в 2024 году введут обязательную диспансеризацию для работающих граждан – Голикова

12:30 01.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России в следующем году введут обязательное диспансерное наблюдение за работающими гражданами на их месте работы. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии Национального конгресса "Национальное здравоохранение - 2023"
"Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими", - приводит ее слова РИА Новости.
По словам Голиковой, такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медорганизацией, так и путем заключения с медицинской организацией соответствующего договора.
Вице-премьер также отметила, что в программе с отдельным тарифом ОМС предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.
Зампредседателя правительства РФ добавила, что за десять месяцев текущего года профосмотрами и диспансеризацией уже охвачено свыше 72 миллионов человек. Это почти на 26% выше аналогичного периода прошлого года.
По ее словам, свыше 4,4 млн жителей сельской местности России охвачены выездной работой передвижных медицинских комплексов. С 2019 года в рамках всех мероприятий, которые осуществляло правительство в сфере здравоохранения, построено, реконструировано и отремонтировано более 8,6 тысячи зданий медицинских организаций. Благодаря созданным в сельской местности амбулаторным объектам здравоохранения - их 4,5 тысячи - медицинская помощь стала более доступной для более двух миллионов человек в более чем семи тысячах населенных пунктах.
Ранее в видеообращении к участникам конгресса "Национальное здравоохранение - 2023" президент РФ Владимир Путин отметил, что по итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России составит около 74 лет, что является рекордным показателем для нашей страны.
 
РоссияДиспансеризацияТатьяна ГоликоваЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовости
 
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