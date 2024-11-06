https://crimea.ria.ru/20241106/byvshiy-matros-poydet-pod-sud-za-popytku-ustroit-terakt-v-sevastopole-1141639235.html

Бывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в Севастополе

Бывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Бывший матрос пойдет под суд за попытку устроить теракт в Севастополе

Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело о госизмене и покушении на террористический акт в отношении агента украинской разведки, которому кураторы РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T09:17

2024-11-06T09:17

2024-11-06T09:18

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело о госизмене и покушении на террористический акт в отношении агента украинской разведки, которому кураторы поручили устроить взрыв у подъезда многоквартирного дома, где живет военнослужащий. Об этом сообщает прокуратура города.Уточняется, что 30-летний мужчина работал матросом.Как установило следствие, в феврале текущего года его завербовали украинские спецслужбы. По заданию куратора мужчина получил радиоуправляемое самодельное взрывное устройство и спрятал у себя дома для совершения теракта. Через месяц он установил взрывчатку на газовой трубе у подъезда многоквартирного дома, в котором проживает российский военнослужащий. Злоумышленник планировал привести бомбу в действие, но его задержали сотрудники ФСБ.Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд, где будет рассмотрено по существу.В середине октября Южный окружной военный суд приговорил к 21 году заключения 48-летнего гражданина РФ, который был задержан в декабре 2022 года по подозрению в совершении государственной измены. Также в Севастополе 47-летний местный житель осужден за государственную измену – мужчина больше года передавал украинской разведке данные о российских военных и фортификациях в городе-герое.В сентябре агентов главного управления разведки министерства обороны Украины приговорили к 20 и 6 годам за попытку подрыва автомобиля сотрудника ФСБ в Керчи и за сбор информации о передвижениях ВС РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Надоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС РоссииСевастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, теракт, закон и право, правосудие, новости крыма, крым, генпрокуратура россии