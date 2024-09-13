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Севастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ
Севастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Севастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ
Местный житель Севастополя осужден за подготовку теракта в отношении офицера Черноморского флота по заданию СБУ. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T15:26
2024-09-13T15:26
2024-09-13T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Местный житель Севастополя осужден за подготовку теракта в отношении офицера Черноморского флота по заданию СБУ. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации спецслужб, подсудимый получил посылку от куратора. В ней находились два самодельных взрывных устройства со взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 килограмма."Он должен был заложить взрывчатку под автомобиль военнослужащего для его дистанционного подрыва", – уточнили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Мужчина признан виновным Южным окружным военным судом в совершении преступлений по статьям "Государственная измена" и "Приготовление к совершению террористического акта".Ранее ему было уже назначено наказание по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием сети Интернет. С учетом этого подсудимый приговорен к окончательному наказанию в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, ограничения свободы на один год и штрафа в размере 300 тысяч руб. Приговор не вступил в законную силу.Ранее была задержана работница одной из воинских частей Ростовской области задержана по подозрению в работе на украинские спецслужбы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воевал против своих: севастопольца осудили за госизменуСевастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор судаЖительница Брянской области готовила теракт в Крыму
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новости крыма, госизмена, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, суд, приговор
Севастопольцу дали 16 лет колонии за подготовку теракта против офицера ЧФ
Приговор за госизмену и подготовку теракта против офицера ЧФ РФ вынесен жителю Севастополя
15:26 13.09.2024 (обновлено: 15:59 13.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Местный житель Севастополя осужден за подготовку теракта в отношении офицера Черноморского флота по заданию СБУ. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что 40-летний житель Севастополя по указанию СБУ вел наблюдение за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем. После этого, по заданию иностранной спецслужбы, мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера", – говорится в сообщении.
По информации спецслужб, подсудимый получил посылку от куратора. В ней находились два самодельных взрывных устройства со взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 килограмма.
"Он должен был заложить взрывчатку под автомобиль военнослужащего для его дистанционного подрыва", – уточнили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Мужчина признан виновным Южным окружным военным судом в совершении преступлений по статьям "Государственная измена" и "Приготовление к совершению террористического акта".
Ранее ему было уже назначено наказание по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием сети Интернет. С учетом этого подсудимый приговорен к окончательному наказанию в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, ограничения свободы на один год и штрафа в размере 300 тысяч руб. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее была задержана
работница одной из воинских частей Ростовской области задержана по подозрению в работе на украинские спецслужбы.
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