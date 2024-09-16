https://crimea.ria.ru/20240916/desyatki-provalnykh-kontratak-vsu-poteryali-1915-boevikov-za-sutki-1140380673.html

Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки

Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки

За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1915 человек, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T14:09

2024-09-16T14:09

2024-09-16T14:09

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1915 человек, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования украинских военных в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих и два автомобиля.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак. Противник лишился 600 военнослужащих, боевой бронированной машины "Казак", 10 пикапов, а также британских САУ Braveheart, гаубицы FH-70 и орудия L-119. Уничтожены три станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов. ВСУ потеряли до 550 боевиков, четыре автомобиля, гаубицы М777 производства США, FH-70 производства Великобритании, две "Мста-Б" и три орудия Д-20. Уничтожены станция РЭБ и два полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, пресекли девять контратак. Потери украинских формирований составили свыше 530 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ и отразили одну контратаку. Враг потерял до 115 солдат, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов.Сутками ранее потери украинских боевиков составили свыше 2200 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили три истребителя ВСУ за суткиВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооруженияНочной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от Минобороны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика