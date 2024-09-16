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Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки
Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки
За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1915 человек, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T14:09
2024-09-16T14:09
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1915 человек, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования украинских военных в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих и два автомобиля.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак. Противник лишился 600 военнослужащих, боевой бронированной машины "Казак", 10 пикапов, а также британских САУ Braveheart, гаубицы FH-70 и орудия L-119. Уничтожены три станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов. ВСУ потеряли до 550 боевиков, четыре автомобиля, гаубицы М777 производства США, FH-70 производства Великобритании, две "Мста-Б" и три орудия Д-20. Уничтожены станция РЭБ и два полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, пресекли девять контратак. Потери украинских формирований составили свыше 530 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ и отразили одну контратаку. Враг потерял до 115 солдат, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов.Сутками ранее потери украинских боевиков составили свыше 2200 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные сбили три истребителя ВСУ за суткиВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооруженияНочной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от Минобороны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , поставки западного оружия украине, инфографика
Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки

За сутки Украина потеряла 1915 боевиков в зоне спецоперации

14:09 16.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции армия России отразила 18 контратак ВСУ, потери украинских боевиков составили 1915 человек, сообщает Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России из зоны спецоперации за 16 сентября 2024Сводка Минобороны России из зоны спецоперации за 16 сентября 2024
Подразделения группировки войск "Север" разгромили формирования украинских военных в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 70 военнослужащих и два автомобиля.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак. Противник лишился 600 военнослужащих, боевой бронированной машины "Казак", 10 пикапов, а также британских САУ Braveheart, гаубицы FH-70 и орудия L-119. Уничтожены три станции РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов. ВСУ потеряли до 550 боевиков, четыре автомобиля, гаубицы М777 производства США, FH-70 производства Великобритании, две "Мста-Б" и три орудия Д-20. Уничтожены станция РЭБ и два полевых склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, пресекли девять контратак. Потери украинских формирований составили свыше 530 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ и отразили одну контратаку. Враг потерял до 115 солдат, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", орудие М119 производства США и полевой склад боеприпасов.
Сутками ранее потери украинских боевиков составили свыше 2200 человек.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУПоставки западного оружия Украине
 
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