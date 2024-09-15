https://crimea.ria.ru/20240915/nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-sem-regionov-rf-podrobnosti-ot-minoborony-1140353047.html
Ночной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от Минобороны
Ночной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Ночной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от Минобороны
Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 29 дронов ВСУ. Об РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T07:52
2024-09-15T07:52
2024-09-15T08:00
министерство обороны рф
брянская область
ростовская область
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калужская область
пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 15 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 29 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 15 были сбиты над территорией Брянской области, пять – над Курской областью, четыре – над Смоленской областью, два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей, перечислили в оборонном ведомстве России.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ.Над Московской областью были сбиты 14 дронов. Беспилотники целенаправленно врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что при атаке погибла 46-летняя женщина и ранены три человека.
https://crimea.ria.ru/20240907/ranenykh-nesli-na-lezhakakh-kak-spasali-lyudey-posle-ataki-na-sevastopol-1140200749.html
брянская область
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, брянская область, ростовская область, курская область, смоленская область, орловская область, белгородская область, калужская область, пво, вооруженные силы россии
Ночной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от Минобороны
29 беспилотников были уничтожены в ночь на воскресенье над семью регионами РФ – Минобороны
07:52 15.09.2024 (обновлено: 08:00 15.09.2024)