https://crimea.ria.ru/20240915/nochnoy-nalet-bespilotnikov-na-sem-regionov-rf-podrobnosti-ot-minoborony-1140353047.html

Ночной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от Минобороны

Ночной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от Минобороны - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Ночной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от Минобороны

Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 29 дронов ВСУ. Об РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T07:52

2024-09-15T07:52

2024-09-15T08:00

министерство обороны рф

брянская область

ростовская область

курская область

смоленская область

орловская область

белгородская область

калужская область

пво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ 15 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ отразили атаку украинских беспилотников на семь регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 29 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 15 были сбиты над территорией Брянской области, пять – над Курской областью, четыре – над Смоленской областью, два – над Орловской областью и по одному – над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей, перечислили в оборонном ведомстве России.В ночь на вторник силы противовоздушной обороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ.Над Московской областью были сбиты 14 дронов. Беспилотники целенаправленно врезались в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что при атаке погибла 46-летняя женщина и ранены три человека.

https://crimea.ria.ru/20240907/ranenykh-nesli-na-lezhakakh-kak-spasali-lyudey-posle-ataki-na-sevastopol-1140200749.html

брянская область

ростовская область

курская область

смоленская область

орловская область

белгородская область

калужская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, брянская область, ростовская область, курская область, смоленская область, орловская область, белгородская область, калужская область, пво, вооруженные силы россии