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Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВО
Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВО
За сутки в зоне специальной военной операции армия России заняла более выгодные рубежи и уничтожила девять полевых складов боеприпасов. Потери украинских... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T13:05
2024-09-15T13:07
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции армия России заняла более выгодные рубежи и уничтожила девять полевых складов боеприпасов. Потери украинских боевиков составили свыше 2200 человек, сообщают в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" вели бои в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. В результате ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и 16 единиц боевой и автомобильной техники.Группировка войск "Запад" улучшила свое тактическое положение. Бои шли в районах сел Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.Потери противника составили до 570 военнослужащих и 14 единиц техники. Кроме того, удалось уничтожить четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.Военнослужащие группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции в районе сел Федоровка, Дылеевка, Константиновка, Северск, Звановка, Ступочки и Предтечино (ДНР). ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 15 единиц техники и пять полевых складов с боеприпасами.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка в ДНР. Потери противника составили до 545-ти военнослужащих и восемь единиц техники.Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Доброволье и Октябрь (ДНР). Противник потерял до 110 военнослужащих и семь единиц техники.Военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области и Новорайск Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, два танка, пять автомобилей.Российские военные также уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, средствами ПВО и Воздушно-космическими силами России за сутки сбиты три украинских истребителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной налет беспилотников на семь регионов РФ: подробности от МинобороныВ захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базыВ Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Продвижение армии России и огромные потери ВСУ: итоги суток в зоне СВО

Потери ВСУ в зоне спецоперации на Украине за стуки превысили 2200 боевиков – Минобороны

13:05 15.09.2024 (обновлено: 13:07 15.09.2024)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКладбище погибших военнослужащих ВСУ.
Кладбище погибших военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции армия России заняла более выгодные рубежи и уничтожила девять полевых складов боеприпасов. Потери украинских боевиков составили свыше 2200 человек, сообщают в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" вели бои в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. В результате ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и 16 единиц боевой и автомобильной техники.
Группировка войск "Запад" улучшила свое тактическое положение. Бои шли в районах сел Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
Потери противника составили до 570 военнослужащих и 14 единиц техники. Кроме того, удалось уничтожить четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
Военнослужащие группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции в районе сел Федоровка, Дылеевка, Константиновка, Северск, Звановка, Ступочки и Предтечино (ДНР). ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 15 единиц техники и пять полевых складов с боеприпасами.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка в ДНР. Потери противника составили до 545-ти военнослужащих и восемь единиц техники.
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Доброволье и Октябрь (ДНР). Противник потерял до 110 военнослужащих и семь единиц техники.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" наносили поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области и Новорайск Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, два танка, пять автомобилей.
Российские военные также уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, средствами ПВО и Воздушно-космическими силами России за сутки сбиты три украинских истребителя.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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