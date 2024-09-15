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ВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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ВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения
ВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения - РИА Новости Крым, 15.09.2024
ВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения
Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T12:31
2024-09-15T12:49
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
артиллерия
авиация
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ракетные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах, перечислили в оборонном ведомстве России.Накануне в Минобороны РФ сообщили об ударах ВС РФ по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, артиллерия, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска
ВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения

Эшелон с иностранным оружием и склад ракетно-артиллерийского вооружения уничтожили ВС РФ

12:31 15.09.2024 (обновлено: 12:49 15.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота ударных вертолетов
Работа ударных вертолетов - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения", – сказано в сообщении.
Также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах, перечислили в оборонном ведомстве России.
Накануне в Минобороны РФ сообщили об ударах ВС РФ по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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