https://crimea.ria.ru/20240915/vs-rf-unichtozhili-eshelon-s-zapadnym-oruzhiem-i-sklad-raketnogo-vooruzheniya-1140357353.html

ВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения

ВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения - РИА Новости Крым, 15.09.2024

ВС РФ уничтожили эшелон с западным оружием и склад ракетного вооружения

Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T12:31

2024-09-15T12:31

2024-09-15T12:49

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ракетные войска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах, перечислили в оборонном ведомстве России.Накануне в Минобороны РФ сообщили об ударах ВС РФ по аэродромам и местам базирования катеров в 132 районах Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, артиллерия, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска