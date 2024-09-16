"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты
Циклон "Борис" вызвал катастрофические разрушения в Европе
13:12 16.09.2024 (обновлено: 14:11 16.09.2024)
© AP Photo ISU Galati Последствия циклона "Борис" в Румынии
© AP Photo ISU Galati
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средиземноморский циклон "Борис" вызвал масштабные наводнения в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии и других странах Европы. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов, в Польше разрушен мост и произошел прорыв дамбы. По данным местных СМИ, стихия унесла жизни по меньшей мере шести человек. Тысячи жителей европейских городов были вынуждены оставить свои дома.
Чрезвычайное положение в Польше
В Польше из берегов вышла река Бяла-Глухоласка, вода разрушила автомобильный мост в городе Глухолазы. Улицы города затоплены. Практически недоступны сейчас города Строне-Сленских и Лендек-Здруй в Клодзском повяте Польши: там прорвало плотину. Эвакуацию жителей власти проводят с помощью вертолетов. Минимум два человека погибли, сообщают польские газеты.
"Десять улиц в центре Клодзко (Нижнесилезское воеводство) оказались под водой. Глубина воды в затопленных кварталах в центре города колеблется от 50 см до 1,5 метра", - пишет издания.
Высота воды в реке Нысы Клодзкой в городе составляла 798 см - то есть полметра больше тревожного уровня, сообщают польские СМИ. Напором воды был сломан электронный датчик, который сообщает о критическом повышении уровня воды.
В польском Вроцлаве, который стоит на берегу Одера, также идет эвакуация. Власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
© AP Photo Krzysztof ZatyckiМужчина стоит по пояс в воде, затопившей улицы и дома в городе Клодзко на юго-западе Польши
© AP Photo Krzysztof Zatycki
Мужчина стоит по пояс в воде, затопившей улицы и дома в городе Клодзко на юго-западе Польши
Четыре человека погибли в Румынии
Как сообщают румынские издания, в стране от наводнений погибли четыре человека. Жертвы были зафиксированы в городе Галаце, расположенном в устье Дуная. Шторм "Борис" причинил катастрофический ущерб на востоке страны, пострадало 22 населенный пункта в Галацком уезде. Разбиты два лагеря помощи для пострадавших, принято решение строить модульные дома вместимостью до четырех человек для размещения людей.
В пострадавших районах отсутствует связь и электричество, власти эвакуируют людей с помощью вертолетов.
© AP Photo SU GalatСпасатель несет женщину в Печеа, Румыния после обрушевшегося циклона "Борис"
© AP Photo SU Galat
Спасатель несет женщину в Печеа, Румыния после обрушевшегося циклона "Борис"
В Австрии стихия заблокировала 13 населенных пунктов
От стихии больше всего пострадала федеральная земля Нижняя Австрия, где из-за дождей вышла из берегов река Дунай. Вода заблокировала доступ в 13 населенных пунктов. Власти объявили регион зоной бедствия, сообщают местные издания.
С помощью вертолета эвакуировали более 800 человек. По данным властей, синоптики прогнозируют вторую волну циклона, которая может привести к еще более масштабным разрушениям.
Воды реки Дунай уже прорвали две плотины, существует опасность прорыва других дамб, заявил начальник государственной пожарной охраны Дитмар Фахрафеллнер.
"Нижняя Австрия все еще находится в режиме кризиса: общественный транспорт почти полностью остановился, 200 улиц закрыты, общественная жизнь стоит на паузе", заявила губернатор Йоханна Микл-Лайтнер.
Наводнение в русле Дуная привело также к разрушениям в Венгрии и Словакии. В Братиславе было объявлено чрезвычайное положение, более 3150 домов остались без электричества, жителей готовят к эвакуации.
© AP Photo Heinz-Peter BaderДунайский канал выходит из берегов в центре Вены, Австрия
© AP Photo Heinz-Peter Bader
Дунайский канал выходит из берегов в центре Вены, Австрия
В Чехии во время наводнения погиб человек
В Чехии идет эвакуация жителей из городов Опава, Крнов, Богумин и Чешский Теши. Эти города находятся на севере страны и окружены горными массивами, откуда льются мощные потоки. Полностью скрыт под водой город Литовел на востоке, эвакуировано из своих жилищ более 20 тысяч человек. В Моравско-Силезском и Оломоуцком краях страны объявлена чрезвычайная ситуация, сообщают местные телеканалы.
В результате наводнения один человек погиб и семеро пропали без вести, сообщил в понедельник, выступая по Чешскому радио, глава полиции республики Мартин Вондрашек.
© AP Photo Petr David JosekРазрушенный мост после наводнений в Есенике, Чешская Республика
© AP Photo Petr David Josek
Разрушенный мост после наводнений в Есенике, Чешская Республика
Германии приготовиться
В восточной части Германии критических отметок достигли воды рек в бассейне Одера, сообщает немецкие интернет-издания. От сильных ливней пострадали регионы Саксония и Бавария, где продолжаются сильные дожди. Красный, наивысший уровень тревоги действует в пятнадцати округах в Баварии. Пик наводнения ожидается в среду, когда по руслу Одера придет вода из Польши, Чехии и Австрии.
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