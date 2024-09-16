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"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты
"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты - РИА Новости Крым, 16.09.2024
"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты
Средиземноморский циклон "Борис" вызвал масштабные наводнения в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии и других странах Европы. Из-за сильных... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T13:12
2024-09-16T14:11
европа
в мире
происшествия
стихия
наводнение
польша
румыния
чехия
германия
австрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средиземноморский циклон "Борис" вызвал масштабные наводнения в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии и других странах Европы. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов, в Польше разрушен мост и произошел прорыв дамбы. По данным местных СМИ, стихия унесла жизни по меньшей мере шести человек. Тысячи жителей европейских городов были вынуждены оставить свои дома.Чрезвычайное положение в ПольшеВ Польше из берегов вышла река Бяла-Глухоласка, вода разрушила автомобильный мост в городе Глухолазы. Улицы города затоплены. Практически недоступны сейчас города Строне-Сленских и Лендек-Здруй в Клодзском повяте Польши: там прорвало плотину. Эвакуацию жителей власти проводят с помощью вертолетов. Минимум два человека погибли, сообщают польские газеты.Высота воды в реке Нысы Клодзкой в ​​городе составляла 798 см - то есть полметра больше тревожного уровня, сообщают польские СМИ. Напором воды был сломан электронный датчик, который сообщает о критическом повышении уровня воды.В польском Вроцлаве, который стоит на берегу Одера, также идет эвакуация. Власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.Четыре человека погибли в РумынииКак сообщают румынские издания, в стране от наводнений погибли четыре человека. Жертвы были зафиксированы в городе Галаце, расположенном в устье Дуная. Шторм "Борис" причинил катастрофический ущерб на востоке страны, пострадало 22 населенный пункта в Галацком уезде. Разбиты два лагеря помощи для пострадавших, принято решение строить модульные дома вместимостью до четырех человек для размещения людей.В пострадавших районах отсутствует связь и электричество, власти эвакуируют людей с помощью вертолетов.В Австрии стихия заблокировала 13 населенных пунктовОт стихии больше всего пострадала федеральная земля Нижняя Австрия, где из-за дождей вышла из берегов река Дунай. Вода заблокировала доступ в 13 населенных пунктов. Власти объявили регион зоной бедствия, сообщают местные издания.С помощью вертолета эвакуировали более 800 человек. По данным властей, синоптики прогнозируют вторую волну циклона, которая может привести к еще более масштабным разрушениям.Воды реки Дунай уже прорвали две плотины, существует опасность прорыва других дамб, заявил начальник государственной пожарной охраны Дитмар Фахрафеллнер.Наводнение в русле Дуная привело также к разрушениям в Венгрии и Словакии. В Братиславе было объявлено чрезвычайное положение, более 3150 домов остались без электричества, жителей готовят к эвакуации.В Чехии во время наводнения погиб человекВ Чехии идет эвакуация жителей из городов Опава, Крнов, Богумин и Чешский Теши. Эти города находятся на севере страны и окружены горными массивами, откуда льются мощные потоки. Полностью скрыт под водой город Литовел на востоке, эвакуировано из своих жилищ более 20 тысяч человек. В Моравско-Силезском и Оломоуцком краях страны объявлена чрезвычайная ситуация, сообщают местные телеканалы.В результате наводнения один человек погиб и семеро пропали без вести, сообщил в понедельник, выступая по Чешскому радио, глава полиции республики Мартин Вондрашек.Германии приготовитьсяВ восточной части Германии критических отметок достигли воды рек в бассейне Одера, сообщает немецкие интернет-издания. От сильных ливней пострадали регионы Саксония и Бавария, где продолжаются сильные дожди. Красный, наивысший уровень тревоги действует в пятнадцати округах в Баварии. Пик наводнения ожидается в среду, когда по руслу Одера придет вода из Польши, Чехии и Австрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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европа, в мире, происшествия, стихия, наводнение, польша, румыния, чехия, германия, австрия, новости
"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты

Циклон "Борис" вызвал катастрофические разрушения в Европе

13:12 16.09.2024 (обновлено: 14:11 16.09.2024)
 
© AP Photo ISU Galati Последствия циклона "Борис" в Румынии
Последствия циклона Борис в Румынии - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo ISU Galati
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средиземноморский циклон "Борис" вызвал масштабные наводнения в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии и других странах Европы. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов, в Польше разрушен мост и произошел прорыв дамбы. По данным местных СМИ, стихия унесла жизни по меньшей мере шести человек. Тысячи жителей европейских городов были вынуждены оставить свои дома.

Чрезвычайное положение в Польше

В Польше из берегов вышла река Бяла-Глухоласка, вода разрушила автомобильный мост в городе Глухолазы. Улицы города затоплены. Практически недоступны сейчас города Строне-Сленских и Лендек-Здруй в Клодзском повяте Польши: там прорвало плотину. Эвакуацию жителей власти проводят с помощью вертолетов. Минимум два человека погибли, сообщают польские газеты.

"Десять улиц в центре Клодзко (Нижнесилезское воеводство) оказались под водой. Глубина воды в затопленных кварталах в центре города колеблется от 50 см до 1,5 метра", - пишет издания.

Высота воды в реке Нысы Клодзкой в ​​городе составляла 798 см - то есть полметра больше тревожного уровня, сообщают польские СМИ. Напором воды был сломан электронный датчик, который сообщает о критическом повышении уровня воды.
В польском Вроцлаве, который стоит на берегу Одера, также идет эвакуация. Власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
© AP Photo Krzysztof ZatyckiМужчина стоит по пояс в воде, затопившей улицы и дома в городе Клодзко на юго-западе Польши
Мужчина стоит по пояс в воде, затопившей улицы и дома в городе Клодзко на юго-западе Польши - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo Krzysztof Zatycki
Мужчина стоит по пояс в воде, затопившей улицы и дома в городе Клодзко на юго-западе Польши

Четыре человека погибли в Румынии

Как сообщают румынские издания, в стране от наводнений погибли четыре человека. Жертвы были зафиксированы в городе Галаце, расположенном в устье Дуная. Шторм "Борис" причинил катастрофический ущерб на востоке страны, пострадало 22 населенный пункта в Галацком уезде. Разбиты два лагеря помощи для пострадавших, принято решение строить модульные дома вместимостью до четырех человек для размещения людей.
В пострадавших районах отсутствует связь и электричество, власти эвакуируют людей с помощью вертолетов.
© AP Photo SU GalatСпасатель несет женщину в Печеа, Румыния после обрушевшегося циклона "Борис"
Спасатель несет женщину в Печеа, Румыния после обрушевшегося циклона Борис - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo SU Galat
Спасатель несет женщину в Печеа, Румыния после обрушевшегося циклона "Борис"

В Австрии стихия заблокировала 13 населенных пунктов

От стихии больше всего пострадала федеральная земля Нижняя Австрия, где из-за дождей вышла из берегов река Дунай. Вода заблокировала доступ в 13 населенных пунктов. Власти объявили регион зоной бедствия, сообщают местные издания.
С помощью вертолета эвакуировали более 800 человек. По данным властей, синоптики прогнозируют вторую волну циклона, которая может привести к еще более масштабным разрушениям.
Воды реки Дунай уже прорвали две плотины, существует опасность прорыва других дамб, заявил начальник государственной пожарной охраны Дитмар Фахрафеллнер.
"Нижняя Австрия все еще находится в режиме кризиса: общественный транспорт почти полностью остановился, 200 улиц закрыты, общественная жизнь стоит на паузе", заявила губернатор Йоханна Микл-Лайтнер.
Наводнение в русле Дуная привело также к разрушениям в Венгрии и Словакии. В Братиславе было объявлено чрезвычайное положение, более 3150 домов остались без электричества, жителей готовят к эвакуации.
© AP Photo Heinz-Peter BaderДунайский канал выходит из берегов в центре Вены, Австрия
Дунайский канал выходит из берегов в центре Вены, Австрия - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo Heinz-Peter Bader
Дунайский канал выходит из берегов в центре Вены, Австрия

В Чехии во время наводнения погиб человек

В Чехии идет эвакуация жителей из городов Опава, Крнов, Богумин и Чешский Теши. Эти города находятся на севере страны и окружены горными массивами, откуда льются мощные потоки. Полностью скрыт под водой город Литовел на востоке, эвакуировано из своих жилищ более 20 тысяч человек. В Моравско-Силезском и Оломоуцком краях страны объявлена чрезвычайная ситуация, сообщают местные телеканалы.
В результате наводнения один человек погиб и семеро пропали без вести, сообщил в понедельник, выступая по Чешскому радио, глава полиции республики Мартин Вондрашек.
© AP Photo Petr David JosekРазрушенный мост после наводнений в Есенике, Чешская Республика
Разрушенный мост после наводнений в Есенике, Чешская Республика - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo Petr David Josek
Разрушенный мост после наводнений в Есенике, Чешская Республика

Германии приготовиться

В восточной части Германии критических отметок достигли воды рек в бассейне Одера, сообщает немецкие интернет-издания. От сильных ливней пострадали регионы Саксония и Бавария, где продолжаются сильные дожди. Красный, наивысший уровень тревоги действует в пятнадцати округах в Баварии. Пик наводнения ожидается в среду, когда по руслу Одера придет вода из Польши, Чехии и Австрии.
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ЕвропаВ миреПроисшествияСтихияНаводнениеПольшаРумынияЧехияГерманияАвстрияНовости
 
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