https://crimea.ria.ru/20240916/boris-razbushevalsya-tsiklon-v-evrope-zatopil-doma-i-razrushil-mosty-1140379119.html

"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты

"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты - РИА Новости Крым, 16.09.2024

"Борис" разбушевался: циклон в Европе затопил дома и разрушил мосты

Средиземноморский циклон "Борис" вызвал масштабные наводнения в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии и других странах Европы. Из-за сильных... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T13:12

2024-09-16T13:12

2024-09-16T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Средиземноморский циклон "Борис" вызвал масштабные наводнения в Польше, Чехии, Румынии, Словакии, Хорватии, Австрии и других странах Европы. Из-за сильных ливней реки вышли из берегов, в Польше разрушен мост и произошел прорыв дамбы. По данным местных СМИ, стихия унесла жизни по меньшей мере шести человек. Тысячи жителей европейских городов были вынуждены оставить свои дома.Чрезвычайное положение в ПольшеВ Польше из берегов вышла река Бяла-Глухоласка, вода разрушила автомобильный мост в городе Глухолазы. Улицы города затоплены. Практически недоступны сейчас города Строне-Сленских и Лендек-Здруй в Клодзском повяте Польши: там прорвало плотину. Эвакуацию жителей власти проводят с помощью вертолетов. Минимум два человека погибли, сообщают польские газеты.Высота воды в реке Нысы Клодзкой в ​​городе составляла 798 см - то есть полметра больше тревожного уровня, сообщают польские СМИ. Напором воды был сломан электронный датчик, который сообщает о критическом повышении уровня воды.В польском Вроцлаве, который стоит на берегу Одера, также идет эвакуация. Власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.Четыре человека погибли в РумынииКак сообщают румынские издания, в стране от наводнений погибли четыре человека. Жертвы были зафиксированы в городе Галаце, расположенном в устье Дуная. Шторм "Борис" причинил катастрофический ущерб на востоке страны, пострадало 22 населенный пункта в Галацком уезде. Разбиты два лагеря помощи для пострадавших, принято решение строить модульные дома вместимостью до четырех человек для размещения людей.В пострадавших районах отсутствует связь и электричество, власти эвакуируют людей с помощью вертолетов.В Австрии стихия заблокировала 13 населенных пунктовОт стихии больше всего пострадала федеральная земля Нижняя Австрия, где из-за дождей вышла из берегов река Дунай. Вода заблокировала доступ в 13 населенных пунктов. Власти объявили регион зоной бедствия, сообщают местные издания.С помощью вертолета эвакуировали более 800 человек. По данным властей, синоптики прогнозируют вторую волну циклона, которая может привести к еще более масштабным разрушениям.Воды реки Дунай уже прорвали две плотины, существует опасность прорыва других дамб, заявил начальник государственной пожарной охраны Дитмар Фахрафеллнер.Наводнение в русле Дуная привело также к разрушениям в Венгрии и Словакии. В Братиславе было объявлено чрезвычайное положение, более 3150 домов остались без электричества, жителей готовят к эвакуации.В Чехии во время наводнения погиб человекВ Чехии идет эвакуация жителей из городов Опава, Крнов, Богумин и Чешский Теши. Эти города находятся на севере страны и окружены горными массивами, откуда льются мощные потоки. Полностью скрыт под водой город Литовел на востоке, эвакуировано из своих жилищ более 20 тысяч человек. В Моравско-Силезском и Оломоуцком краях страны объявлена чрезвычайная ситуация, сообщают местные телеканалы.В результате наводнения один человек погиб и семеро пропали без вести, сообщил в понедельник, выступая по Чешскому радио, глава полиции республики Мартин Вондрашек.Германии приготовитьсяВ восточной части Германии критических отметок достигли воды рек в бассейне Одера, сообщает немецкие интернет-издания. От сильных ливней пострадали регионы Саксония и Бавария, где продолжаются сильные дожди. Красный, наивысший уровень тревоги действует в пятнадцати округах в Баварии. Пик наводнения ожидается в среду, когда по руслу Одера придет вода из Польши, Чехии и Австрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, в мире, происшествия, стихия, наводнение, польша, румыния, чехия, германия, австрия, новости